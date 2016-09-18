وكالة روسية : الخارجية الروسية وصلت لاستنتاج مرعب بأن اميركا تتعامل مع داعش .. الجيش الأمريكي: قوات التحالف لا يمكن ان تتعمد قصف مواقع الجيش النظامي

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن وكالة تاس الروسية أن وزارة الخارجية الروسية وصلت إلى استنتاج مرعب مفاده أن الولايات المتحدة الأميركية تتعامل مع تنظيم داعش الإرهابي.

وتأتي هذه التصريحات بعد قصف أمريكي طال مواقع الجيش النظامي في دير الزور، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات.

وكانت القيادة المركزية الوسطى في الجيش الأميركي، قد أوضحت أن التحالف الدولي قصف عن طريق الخطأ موقعاً للجيش النظامي قرب دير الزور.

وأوضحت أنها أوقفت الضربات الجوية قرب دير الزور.

بعد قصف مواقع له في دير الزور.. الجيش الأمريكي: قوات التحالف لا يمكن ان تتعمد قصف مواقع الجيش النظامي

أعلن الجيش الأمريكي يوم السبت، أن قوات التحالف لا يمكن ان تتعمد قصف مواقع الجيش السوري، منوهاً أنه علق عمليات التحالف في دير الزور, وذلك بعد غارات لطيران التحالف على مواقع للجيش النظامي في جبل الثردة ادت الى مصرع عشرات الجنود وسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) على الجبل المذكور.

وقال الجيش النظامي في وقت سابق يوم السبت، إن التحالف الدولي ضد داعش قام بقصف أحد المواقع العسكرية التابعة له في جبل الثردة في محيط دير الزور، مما تسبب بوقوع ضحايا.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلات أمريكية قصفت مواقع للجيش النظامي يوم السبت، في دير الزور، مما تسبب بمقتل 62 جنديا من القوات السورية، ومكنت “داعش” من السيطرة على جبل ثردة في محيط مطار المدينة.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم “داعش” في سوريا والعراق, حيث اعلن التحالف الدولي مطلع العام الحالي أن الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم في سوريا تقلصت بنسبة 20% خلال عام 2015.

يشار الى أن حزمة الاتفاقات الروسية الأمريكية حول إحلال الهدنة في سوريا دخلت حيز التنفيذ, الاثنين أول أيام عيد الأضحى, اذ انه بموجب هذه الاتفاقات، تستمر الهدنة 48 ساعة، على أن يتم تمديدها خمسة أيام أخرى, وتشمل المرحلة التالية البدء بالتنسيق التام بين أمريكا وروسيا في قتال تنظيم “داعش” وجبهة فتح الشام , وذلك بالتزامن مع تعليق نشاط الطيران السوري فيها.

شام تايمز

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