الجيش النظامي يستعيد السيطرة على محيط مطار دير الزور .. موسكو تدعو مجلس الامن لجلسة طارئة .. سورية تطالب بالادانة .. الدفاع الروسية: مصرع 62 جنديا

افادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) يوم السبت ان الجيش النظامي تمكن من استعادة كامل النقاط التي خسرتها بفعل عدوان الطيران الأمريكي على بعض مواقع الجيش بمحيط مطار دير الزور العسكري.

وأفاد مراسل سانا بأن “وحدات من الجيش وبعد عملية سريعة ومحكمة استهدفت خلالها إرهابيي تنظيم “داعش” بغزارة نارية تمكنت من استعادة السيطرة على جميع النقاط ومنها جبل الثردة التي خسرتها بفعل عدوان الطيران الأمريكي الذي مهد الطريق أمام تنظيم “داعش” الإرهابي للسيطرة على هذه النقاط”.

وكانت 4 مقاتلات أمريكية اثنتان من طراز اف 16 وأخريان من طراز ايه 10 اخترقت الاجواء السورية ونفذت غارات على أحد مواقع الجيش النظامي في جبل الثردة بريف دير الزور ما تسبب بمصرع اكثر من 62 جنديا واكثر من 100 جريح.

موسكو تدعو مجلس الامن لعقد جلسة طارئة لبحث الغارات الأمريكية في دير الزور

دعت موسكو، السبت مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لبحث الغارات الأمريكية في دير الزور، والتي اسفرت عن مصرع عشرات الجنود.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الاستنتاج من هذه الضربات أن الولايات المتحدة تدافع عن تنظيم “داعش”, مضيفة ان “واشنطن بهذا التصرف تضع الاتفاقات الأخيرة على المحك.

وكان الجيش النظامي أعلن، في بيان له، أن التحالف الأميركي أقدم عند الساعة 17:00 على قصف أحد المواقع العسكرية التابعة له في جبل الثردة في محيط دير الزور، لافتاً إلى أن الهجوم أدى إلى سقوط خسائر بالأرواح والعتاد، ومهد بشكل واضح لهجوم إرهابيي تنظيم “داعش” على الموقع والسيطرة عليه.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق عن مقتل 62 جنديا سوريا وجرح 100 آخرين في القصف الأميركي على موقع تابع للجيش السوري في دير الزور، لافتة إلى أن مقاتلتين من طراز – F16 وأخريان من طراز A-10 غراوند أغارت على الموقع،

ويمثل جبل الثردة نقطة استراتيجية تشرف على مطار دير الزور الذي يعد شريانا حيويا لإمداد المدينة وقوات الجيش الموجودة فيها.

الخارجية تطالب مجلس الأمن بادانة “العدوان” الأميركي في جبل الثردة بدير الزور

قالت وزارة الخارجية والمغتربين, السبت, ان الاعتداء الامريكي الغاشم على مواقع الجيش السوري في جبل الثردة في محيط مطار دير الزور العسكري هو اعتداء خطير وسافر ضد الجمهورية العربية السورية وجيشها”, مطالبة مجلس الامن بـ “ادانة العدوان”.

واضافت وزارة الخارجية في رسالتين وجهتهما الى الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن أن “العدوان الأميركي على الجيش السوري دليل لا يحتاج إلى برهان على دعم الولايات المتحدة وحلفائها لتنظيم “داعش” وغيره من المجموعات الإرهابية المسلحة.

وطالبت الخارجية بـ”إدانة العدوان الأميركي والزام الولايات المتحدة بعدم تكراره واحترام سيادة سوريا ووحدة شعبها وأرضها”.

وكانت القيادة الأميركية الوسطى أعلنت أن التحالف الدولي قد يكون قصف خطأ موقعاً للجيش السوري في دير الزور،

لافتة إلى أنها علقت الطلعات الجوية قرب دير الزور بعد تلقي معلومات من الروس تفيد أنها قد تكون أصابت جنودا سوريين، مؤكدة أن قوات التحالف لا يمكن أن تتعمد قصف مواقع الجيش السوري، كاشفة أن الجيش يجري تقييماً للغارات لكشف ملابساتها، مشددة على أن قوات التحالف اعتقدت أنها كانت تهاجم عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي خلال هذه الغارات.

الدفاع الروسية: مصرع 62 جنديا في غارات التحالف على محيط مطار دير الزور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلات أمريكية قصفت مواقع للجيش النظامي يوم السبت، في دير الزور، مما تسبب بسقوط عشرات القتلى في صفوفه، ومكنت “داعش” من السيطرة على جبل ثردة في محيط مطار المدينة.

ونقلت وسائل اعلام عن الوزارة قولها، إن 62 جنديا من القوات السورية قتلوا وجرح أكثر من 100 استنادا إلى معلومات تلقتها من الجيش النظامي.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن 4 مقاتلات أمريكية شاركت في الهجوم اثنتان من طراز – F16 وأخريان من طراز A-10 .

وأكدت الوزارة أن المقاتلات المهاجمة اخترقت الأجواء السورية من جهة الحدود العراقية وأن الهجوم مكن مقاتلي تنظيم “داعش” من السيطرة على جبل ثردة في محيط مطار دير الزور.

شام تايمز

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