وفاة شاب سوري لاجئ بأوروبا غرقاً خلال محاولته العودة بطريقة غير شرعية

تناقلت صفحات وشبكات ومجموعات معنية بأخبار اللاجئين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صوراً للاجئ سوري في ألمانيا غرق في نهر على الحدود بين اليونان وتركيا، عندما كان يحاول العودة بشكل غير شرعي.

ووفق المعلومات فإن “وسام هاني الصالح” سقط في النهر الواصل بين اليونان وتركيا، يوم الأحد الماضي، ولم يعرف مصيره بعد مرور ثلاثة أيام على فقدانه، ما يرجح وفاته غرقاً.

ونشر مدونون صورة للصالح، المنحدر من القنيطرة، ولإقامته الألمانية التي قالوا إنه قام بتركها لدى أصدقائه قبل سفره.

ويظهر تاريخ الإقامة أن الصالح حصل عليها قبل بضعة أشهر، وقيل إنه أراد العودة إلى سوريا بسبب مرض والده، دون التأكد من صحة هذه المعلومة من مصادر موثوقة.

ويشهد “الطريق النهري” الواصل بين اليونان وتركيا، عودة الكثير من السوريين اللاجئين في أوروبا، رغم خطورته، وذلك لاستحالة العودة بشكل نظامي إلى تركيا بسبب “الفيزا”.

وتختلف أسباب عودة السوريين إلى تركيا أو إلى سوريا عبر تركيا، فمنهم من يعود بسبب طول انتظار الحصول على إقامة أو لم شمل دون جدوى، ومنهم من يعود لصدمته وعدم تمكنه من التأقلم أو إيجاد ما كان يتوقع بأنه سيجده في أوروبا.

شام تايمز

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