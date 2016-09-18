بيبي : الريال كان مكروهاً خلال عهد مورينيو

اعترف المدافع الدولي البرتغالي بيبي أن نادي ريال مدريد كان مكروها خلال الفترة التي تولى بها مواطنه جوزيه مورينيو مسؤولية تدريب الفريق الملكي قبل عدة سنوات.

وأمضى مورينيو 3 سنوات مع ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، إذ دخل في حروب ونزاعات كبيرة مع مدرب برشلونة بيب غوارديولا وكذلك مع حارس المرمى إيكر كاسياس.

وبحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز ، أوضح بيبي أن هذا السلوك من المدرب البرتغالي جعل مشجعي الأندية المنافسة في جميع أنحاء إسبانيا يقللون من احترام لاعبي ريال مدريد في كل أسبوع على أرض الملعب.

وقال بيبي في مقابلة مع إذاعة “كادينا سير” الإسبانية : “خلال عهد مورينيو فقد كانت الجماهير تكرهنا، هذا الأمر استمر 3 سنوات ولحسن الحظ أنه ذهب بشكل سريع جدا”.

وحول كيفية تحسن صورة ريال مدريد، أوضح: “الأمور تغيرت عندما جاء كارلو أنشيلوتي إلى ريال مدريد، إذ شاهدنا كيف بدأت الجماهير تعاملنا بطريقة مختلفة وبشكل أفضل”.

شام تايمز

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