سكولز يوجه رسالته إلى بوغبا : توقف عن محاولة تقليد ميسي

طالب الدولي السابق الإنكليزي بول سكولز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد سابقاً ، لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا بالتوقف عن محاولة تقليد ميسي والاكتفاء بالقيام ماهو مطلوب منه بكل بساطة وسهولة ودون تعقيد.

ويعيش الدولي الفرنسي وضعية صعبة في قلعة ” الأولد ترافورد ” بعد انتقاله الصيف المنصرم من نادي يوفنتوس الإيطالي في صفقة اعتبرت الأغلى في تاريخ كرة القدم ، غير انه تعرض لانتقاداتٍ لاذعة خلال المباريات الماضية.

وجاء تعليق سكولز بعد أن ظهر بوغبا بمستوى متواضع في المباراة التي خسرها فريقه أمام أمام فينورد روتردام الهولندي بهدف دون رد ، في المباراة الافتتاحية لمرحلة المجموعات ليوروبا ليغ.

ووفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، كان بوغبا قد لعب في خط الوسط المتقدم في هذه المباراة بعكس ما كان يقوم به خلال الموسم الحالي، وهو ما جعل أدائه يظهر في اللقاء دون المستوى المطلوب، حيث كان يمرر الكرة بعيداً عن زملائه، وفي الكثير من الأحيان كان يتواجد بعيداً عن مركزه.

وفي معرض حديثه أثناء تواجده في استوديو شبكة “بي تي سبورتس” بعد المباراة قال سكولز :” لم يكن بوغبا في قمة تألقه في هذه الليلة ، اعتقد بأنه سيتغلب على مصاعبه، فالوقت لا يزال مبكراً لتصاعد مستوى أدائه مع ناديه الجديد ، فهو يحاول الاحتفاظ بالكرة لأطول مدة ممكنة، وبالتالي يحاول مناورة 3 أو 4 لاعبين من الفريق المنافس في أغلب فترات المباراة “.

وأكمل سكولز حديثه من خلال تقديمه بعض النصائح للشاب الفرنسي ، حيث قال :”يجب عليه اللعب بطريقة سلسلة في الوقت الراهن، ومحاولة التغلب على خصومه بهدوء ، هذا ليس لاعب اشتراه مانشستر يونايتد ، فالنادي لم يشتري ليونيل ميسي ليقوم بمرواغة 5 لاعبين وبعد ذلك يسدد الكرة إلى الزاوية العليا لمرمى الخصم في أغلب فترات المباراة “.

وتابع قائلاً : “لقد اشترى النادي لاعب خط وسط قوي قادر على حيازة الكرة والاحتفاظ بها لأن لديه مهارة عالية ، ويمكن أن يمررها إلى الأمام ويتقدم بسرعة ، وهذا أمر لا يتطلب منه سوى لمسة أو اثنتان وبعدها تمرير الكرة إلى المهاجم إبراهيموفيتش وبعدها يجري سريعاً حيث لا يستطيع أحد مجاراته ، بوغبا لديه وتيرة رائعة والكثير من الشخصية في اللعب ، و أعتقد بأن مورينيو سيجد شركاء مناسبين له”.

ويشعر سكولز أن بوغبا يضغط على نفسه كثيراً في الفريق حتى الآن، حيث قال : “عليه محاولة إبقاء الأمور بسيطة ، فهو يحاول بشتى الوسائل أن يكون الفارق في صفوف الفريق، و أنصحه أن يركز على الأشياء التي جعلته يبرز في الدوري الإيطالي”.

وعبر سكولز عن توقعه بان يكون مايكل كاريك قد يكون الغطاء المثالي لبوغبا في مركز الوسط ، حيث قال : “بوغبا يحتاج إلى صانع ألعاب مسيطر بجانبه، واعتقد بأن لدى كاريك قدرة السيطرة على الكرة”.

شام تايمز

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