سبورتينغ لشبونة يهاجم و يتوعد ريال مدريد بعد الهزيمة المؤلمة

أبدى نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي استيائه الشديد عقب الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني 2-1، في الجولة الاولى من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد استهل حملة الدفاع عن لقبه بعرض باهت كاد يكلفه الخسارة أمام ضيفه سبورتينغ لشبونة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة قبل ان ينقذه نجمه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو ومهاجمه العائد من يوفنتوس الفارو موراتا في الدقائق القاتلة على ملعب سانتياغو برنابيو.

وشن نونو سارايفا مدير الاتصالات في نادي سبورتينغ لشبونة، هجوما لاذعا على ريال مدريد بعد الهزيمة المؤلمة التي تلقاها فريقه يوم الأربعاء في اللحظات الأخيرة من المباراة، مشككا في صحة انتصار النادي الملكي، مشيرا إلى أن عدة تجاوزات قد تمت أثناء اللقاء وأن النتيجة ليست عادلة.

وقال سارايفا في تصريحات نقلتها صحيفة “أس الإسبانية: “عندما يشعر فريق كريال مدريد بالضغط والحاجة للحفاظ على اسمه كأحد أكبر الأندية في العالم فإنه يلجأ لألاعيب متعددة كلها غير شرعية وهذا يعني أننا أدينا مباراة رائعة لنضطره لاتخاذ تلك التصرفات.

ووفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، توعد سارايفا ريال مدريد في مباراة الإياب التي ستقام في لشبونة في 11 نوفمبر المقبل، قائلا: “نحن في انتظارهم في ملعبنا، يجب أن نحقق العدالة في هذه المباراة”.

كما انتقد سارايفا قرار الحكم بطرد مدرب الفريق خورخي خيسوس من الملعب، وقال: لم يخبرنا أحد بسبب خروج مدربنا، ما زلنا لم نعرف السبب بعد وراء طرد المدرب ولكن ربما نكتشف ذلك في الوقت المناسب فالسبب يبدو أنه طرفة مضحكة، نحن ننتظر تقرير المباراة الرسمي لنواصل الضحك”.

وأضاف “عندما غادر المدرب إلى المدرجات الفريق لم يكن لديه الاستقرار وكنا بحاجة إليه، كذلك ضربة رونالدو الحرة لم تكن ضرورية”.

شام تايمز

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