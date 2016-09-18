طائرة دون طيار تنقل المخدرات داخل سجن الكويت المركزي !

كشفت سلطات أمن السجن المركزي في الكويت أغرب قصة للاتجار في المخدرات داخل السجن بين المعتقلين.

وفي التفاصيل، سمع أحد الضباط، خلال جولته التفقدية في السجن المركزي، صوتا غريبا في الساحة الفاصلة بين الجناح الثاني والثالث، وبعد التحقق من المكان عثر على طائرة بدون طيار صغيرة وبها ظرف كبير معلق بواسطة خيط، حسب ما نقلت شبكة كويت نيوز نقلاً عن مصادر أمنية.

وبعد إسقاط الطائرة وفتح الظرف عُثر على 3 أكياس بلاستيكية كبيرة الحجم يوجد في كل كيس منها مادة بيضاء يشتبه بأن تكون من المواد المخدرة.

وتمت إحالة الطائرة والمضبوطات إلى التحقيق لمعرفة من يتحكم بالطائرة وكيف تم تهريبها إلى داخل السجن المركزي.

شام تايمز

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