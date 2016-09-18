بالفيديو .. لحظة انفجار سيجارة إلكترونية داخل حقيبة سيدة

انفجرت سيجارة إلكترونية داخل حقيبة سيدة أثناء دفع الحساب داخل متجر للنظارات الشمسية في نيوجيرسي.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على موقع يوتيوب سيدة تقف متأهبة لدفع الحساب داخل متجر، وأثناء فتحها لحقيبتها، صدر صوت مدوٍ وتصاعدت الأدخنة من الحقيبة، وسط ذعر وخوف وهلع من السيدة نفسها والبائعة والمتسوقين.

وبحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، قالت السيدة مارا ماكلينيري إنها أصيبت بصدمة فور رؤيتها دخاناً يتطاير من حقيبتها، مشيرة إلى أن كل شيء داخل الحقيبة قد احترق وتفحم كلياً.

وتوضح مارا أن الفيديو الملتقط بكاميرا المتجر يمكن اعتباره بمثابة درس وتحذير لها ولكل مدخن للسيجارة الإلكترونية أو من يرغب في اقتنائها.

شام تايمز

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