بالفيديو .. سقوط شجرة بالقرب من عروسين أثناء حفل زفافهما

أظهر مقطع فيديو صادم لحظة سقوط شجرة بالقرب من عروسين أثناء حقل زفافهما بحضور عشرات المدعوين الأمر الذي جعل الذعر يدب في المكان بحسب ما ورد في صحيفة الدايلي ميرور البريطانية.

وأظهر مقطع الفيديو الذي صوره أحد المدعوين بهاتفه النقال لحظة انهيار جزء من الشجرة بفعل الرياح وسقوطها في مكان قريب من تواجد العروسين.

ولحس الحظ نجا العروسان من الحادث حيث سقطت العروس على الأرض بعد محاولتها تجنب الشجرة بينما تمكن العريس من الابتعاد في آخر لحظة.

وبحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، كانت العروس آشلي براون انضمت لعريسها للتو عندما تسببت الرياح العاتية بكسر جزء كبير من الشجرة لتسقط بالقرب من العروسين.

غير أن الحادث العرضي الذي كاد أن يفسد حفل الزفاف لم يمنع العروسين من إتمام الحفل حيث قالت آشلي بأن ما حدث جعل من حفل زفافها أكثر إثارة.

ويذكر بأن حفل الزفاف انتهى دون أي مشاكل أخرى ويقضي العروسان حفل زفافهما حالياً في أحد المنتجعات السياحية في إيرلندا.

https://www.youtube.com/watch?v=WgrKBBwMQjs

شام تايمز

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