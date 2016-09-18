” لوحة مطعم ” تثير ضجة في أستراليا

أصدرت محكمة استرالية قرارا بمنع خروج لوحة تعود إلى زمن الحرب العالمية الثانية، وحظر نقلها إلى العاصمة االبريطانية لندن لأهميتها التاريخية.

ورسم الفنان الأسترالي هيربرت بادهام العمل الفني الذي يحمل اسم “المطعم” عام 1944، والذي يصور جنود أمريكيين ومواطنين محليين في مطعم وجبات سريعة يعمل على مدار 24 ساعة.

والمثير للانتباه في اللوحة هو وجود جندي أمريكي من ذوي البشرة السوداء بصحبة مواطنة ذات بشرة بيضاء ، وقد اشترى أحد الأشخاص هذه اللوحة في مزاد علني في ملبورن العام الماضي بمبلغ 350 ألف دولار.

ووفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ، رفع المالك دعوى استئناف أمام القضاء الأسترالي بعد أن حكمت اللجنة المعنية بالفنون على مالك اللوحة، الراغب في تعليق لوحته على حائط منزله في لندن، بعدم جواز خروج اللوحة من أستراليا.

واستندت المحكمة في قرارها إلى الأهمية البالغة للمرحلة التي تعكسها الصورة في تاريخ أستراليا في زمن الحرب وتطورها فيما بعد كبلد متعدد الثقافات والأعراق.

وجاء في قرار المحكمة: “موضوع اللوحة يبرز التفاعل بين الأجناس المختلفة، في ظروف اجتماعية مختلطة في وقت بالغ الخطورة لأستراليا، وهو أمر يستحق الإعجاب”.

شام تايمز

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