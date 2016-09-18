لمن يرغب .. مرحاض من الذهب الخالص لقضاء الحاجة في متحف أميركي

إذا كنت ترغب في قضاء حاجتك في مرحاض من الذهب, أصبح بإمكانك إذا قررت زيارة متحف غوغنهايم في ولاية نيويورك الأميركية قدمه الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان.

وذكرت صحيفة ” نيويورك تايمز” الأميركية أنه من المنتظر يوم الجمعة القادم أن يُفتتح استخدام مراحيض مصنوعة من الذهب الخالص تضم مقعداً ومرحاضاً وطرادة مياه ويمكن أن يستخدمها زوار المتحف مرحاضاً عادياً للجنسين.

وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة والمعقدة التي شهدتها عملية صناعة المنحوتة في إحدى المسابك في فلورنسا، إلا أن تركيبها لم يختلف عن تركيب أي مرحاض في أي دورة مياه في العالم.

وقال مدير عمليات المرافق للمتحف مايكل زال إن “تركيبها جرى على يد سباك موثوق”، مضيفاً “إن كان سباكاً عادياً من قبل، فهو لم يعد كذلك”.

وتواجد الفنان كاتيلان (55 عاماً)، الذي يقطن في ميلان غالباً، وهو معروف بأنه أحد ألمع الفنانين في دعاباته، وهو أحد أغلى الفنانين في المزادات العلنية، لكنه قال إنه “يأمل ألا ينظر الناس إلى منحوتة المرحاض كدعابة”.

ولم تُعلن كلفة المنحوتة التي تحمّلها متبرعون سريون، وستبقى المنحوتة في مكانها، مُستَخْدَمَة إلى أجل غير مسمى.

شام تايمز

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