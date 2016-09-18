أسباب وأهداف رفع الوحدات الكردية الأعلام الأمريكية في تل أبيض

أثارت عملية رفع الأعلام الأمريكية من قبل “وحدات حماية الشعب” الكردية، التي تتزعم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في مدينة تل أبيض ومحيطها بريف الرقة الشمالي، عدة إشارات استفهام عن طبيعة الرسائل التي تحاول تلك القوات أن ترسلها، خصوصاً أن الولايات الأمريكية المتحدة تبرأت من هذا التصرف، في حين أكدت مصادر أن عملية رفع تلك الأعلام كان هدفها طمأنة العائلات الكردية، التي تم توطينها مؤخراً في مدينة تل أبيض، بعد أن جلبتها “الوحدات” من مدينة عين العرب/ كوباني.

قطع الطريق على عملية للجيش الحر في تل أبيض

وقبل الدخول في تفاصيل القضية، لابد من سرد أهم التطورات التي سبقت الحادثة، حيث حشدت تركيا خلال الأسابيع القليلة الماضية قواتها العسكرية، عند البوابة الحدودية المتاخمة لمدينة تل أبيض، تمهيداً لعمل عسكري مرتقب تقوم به فصائل الجيش السوري الحر، على غرار معركة “درع الفرات” في مدينة ريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي.

تؤكد مصادر مواكبة لـ”أورينت نت” أنه مع انتهاء الاستعدادات اللوجستية والتقنية، بدأت القوات التركية قبل نحو أسبوع إزالة الأسلاك الشائكة وجرف السواتر الترابية التي تفصل الحدود، تمهيداً لإعلان ساعة الصفر لدخول مدينة تل أبيض، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى إرسال فرقة من قوات “المارينز” إلى المدينة بهدف طمأنة حليفتها “قوات سوريا الديمقراطية”.

نشر أعداد كبير من الأعلام الأمريكية

كما عمدت “قوات سوريا الديمقراطية” من جانبها، على نشر عدد كبيرة من الأعلام الأمريكية على أبنية ومرافق مدينة تل أبيض، بهدف الإيحاء إلى وجود عدد كبير من القوات الأمريكية في المدينة، حيث تم رصد تلك الإعلام على “البوابة الحدود “وأبنية “الهجرة والجوازات والبريد” وعدد من الأبنية السكنية في مدينة تل أبيض، علماً أن القوات الأمريكية دخلت فقط قرية “المنبطح” غربي تل أبيض، وذلك قبل أن تنسحب بشكل كامل يوم أمس الجمعة إلى داخل الأراضي التركية، وفق تأكيد المصادر.

منع التشويش على عملية توطين “أكراد كوباني” في تل أبيض

تشير المصادر إلى أن عملية رفع الأعلام الأمريكية التي قامت بها “وحدات حماية الشعب” الكردية، كان هدفها طمأنة شريحة من الأكراد، الذين تم توطينهم مؤخراً في مدينة تل أبيض، بعد أن نقلتهم “الوحدات” من مدينة عين عرب /كوباني وريفها.

وأوضحت أن عملية توطين “أكراد كوباني” في تل أبيض، تأتي ضمن مخطط لـ”وحدات الحماية” بهدف “تكريد” المنطقة العربية وتغيير واقعها الديمغرافي، من خلال اللعب بالتركيبة السكانية، وذلك بعد أن قامت بعمليات تهجير وقتل واعتقال وحرق للبيوت والممتلكات، واستيلائهم على أراضي أهل المنطقة.

انكشاف هشاشة مشروع “قوات سوريا الديمقراطية”

يلفت الناشط “وائل عبد العزيز” إلى أن “تلطي” (الوحدات) الكردية وراء الإعلام الأمريكية يأتي نتيجة انكشاف هشاشة مشروع “قوات سوريا الديمقراطية” الذي دعمه الغرب ، أمام عمليات الجيش الحر الخالية من القتل والإجرام والتهجير والسرقة، كون الثوار أهل الأرض وأصحاب الشرعية الثورية.

ويؤكد “عبد العزيز” وجود تخوف من تفكك “قوات سوريا الديمقراطية”، وذلك على ضوء حالات الانشقاقات التي ضربت مفاصلها مؤخراً، خصوصاً بعد انشقاق “ﻟﻮﺍﺀ أﺣﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﺔ” ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ “ﻓﺮﺣﺎﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ” أحد أهم المكونات العربية في تلك القوات ولجوئه إلى تركيا‏.

“قسد” وفصائل “درع الفرات”

يشدد “عبد العزيز” على أن المشهد العسكري في شمال سوريا يوضح وجود تآكل في صفوف ومناطق تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، وهو ما ينفي سردية الإعداد الهائل المرصود من قبل “التحالف الدولي” لحربه ضد التنظيم، عبر دعم غير محدد لقوات سوريا الديمقراطية، التي سيطرت على منبج بعد 3 أشهر من المعارك، يقابله تحرير الجيش السوري الحر مناطق وقرى تمتد على أكثر من 500 كم خلال أيام فقط، من مدينة جرابلس ومحيطها إلى بلدة الراعي وأطرافها، وذلك بدعم من القوات التركية، دون توثيق أي حالات أو ممارسات تهجير أو قتل.

وفي هذا السياق، يؤكد نائب رئيس الوزراء التركي “ويسي قايناق” في تصريح له اليوم السبت أن ما حققته القوات المسلحة التركية من إنجازات في 15 يوماً، ضمن عملية “درع الفرات” التي انطلقت في 24 آب الماضي، لم تنجزه قوات “التحالف الدولي” في 4 سنوات.

واشنطن تتبرأ

وبالعودة إلى موضوع الإعلام الأمريكية، فقد أكدت وكالة “الأناضول” قبل يومين أن تلك الأعلام رفعها مسلحو “وحدات حماية الشعب” الكردية في ثلاث نقاط في منطقة منبطح في المدينة التي يُسيطرون عليها، وإنه يمكن مشاهدة الأعلام من قضاء “أقجة قلعة “في الجانب التركي التابع لولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد.

وفي واشنطن، زعم الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” بيتر كوك، بأنه لا يعلم بحادث رفع الأعلام الأمريكية في تل أبيض، مستدركاً “لو كان هنالك شيئ من هذا القبيل سنتحدث مع شركائنا”، في إشارة إلى “قوات سوريا الديمقراطية”.

وأضاف كوك: “قلنا لشركائنا في السابق، بعدم تعليق العلم الأميركي من تلقاء أنفسهم”.

يشار هنا، أنها ليست هذه أول مرة تُرفع فيها “قوات سوريا الديمقراطية” الأعلام الأميركية، ففي مطلع الشهر الجاري رفع مسلحو “وحدات الحماية” تلك الأعلام على أطراف قرية “رافع” شمالي مدينة منبج في ريف حلب الشرقي، ذلك بهدف الإيحاء بوجود قوات أميركية في المنطقة والاحتماء بها ضد أي هجوم محتمل عليهم.

والجدير بالذكر، أن مدينة تل أبيض على بعد نحو 85 كلم شمال مدينة الرقة، و تبعد مسافة 70 كلم شرق مدينة كوباني، و خلال الأشهر القليلة الماضية، مهّد حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD)، عبر ذراعه العسكري المتمثلة بـ”وحدات الحماية” (YPG) لإعلان ضم مدينة “تل أبيض” العربية و توسيع “كانتون الجزيرة” ليصل بين “رأس العين وعين العرب – كوباني”، حيث استغل زعيم حزب الاتحاد “صالح مسلم” حالة التخبط التركي، والدعم الأمريكي الاستثنائي، ليعمل على تطبيق سلسلة من الإجراءات الترهيبية والتعسفية،

وعمدت أذرعه العسكرية على تنفيذ عمليات تهجير ممنهجة للعرب في تل أبيض والقرى المحيط بها، بهدف “تكريد” المنطقة العربية وتغيير واقعها الديمغرافي والمتمثلة، من خلال اللعب بالتركيبة السكانية للمنطقة التي تضم 630 قرية عربية في مقابل 27 قرية كردية، حيث أكدت منظمة “العفو الدولية” مؤخراً أن ممارسات “وحدات الحماية” ترقى إلى “جرائم حرب”، عبر طردها آلاف المدنيين غير الأكراد وهدم منازلهم في مناطق بريفي الرقة والحسكة.

شام تايمز

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