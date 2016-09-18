المدارس في سورية ستولد الكهرباء .. قريباً

بيّن مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة يونس علي أن المركز يسعى لتركيب لواقط كهروضوئية لـ335 مدرسة في المحافظات السورية بالتعاون مع وزارة التربية وبمعدل 30 كيلو واط لكل سطح.

ولفت إلى أن المركز يسعى للبدء بالمشروع ببداية عام 2017 بعد أخذ الموافقات من الجهات الوصائية وتخصيص الاعتمادات اللازمة له، ويتضمّن المشروع تركيب 10 آلاف كيلو واط من اللواقط على أسطح بعض المدارس الحكومية في كافة المناطق بعد اختيار المدارس المناسبة وفق معايير محدودة، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات بأيد وخبرات سورية، وأبدى علي تفاؤله في تعميم التجربة على باقي المدارس والبالغ عددها 17 ألف مدرسة في حال نجاحها.

وبيّن الدكتور علي أن كل اللواقط من إنتاج شركة سولاريك والمركز بصدد تنفيذ المشروع في أغلب المحافظات وبالتوازي، واصفاً المشروع بالاستراتيجي ولاسيما من ناحية استفادة المدارس من الكهرباء المنتجة من اللواقط المركبة لتأمين الطاقة اللازمة للعملية التعليمية “أجهزة إنارة” خلال فترات تقنين الكهرباء.

شام تايمز

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