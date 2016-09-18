حلب : القوات الأمريكية الخاصة تعود إلى بلدة الراعي بعد موافقة ” فصائل الجيش الحر ” التي رفضتها سابقاً .. ..إطلاق المرحلة الثالثة من معركة درع الفرات

أعلن العقيد أحمد عثمان قائد فرقة “السلطان مراد” التابعة للجيش الحر، بدء المرحلة الثالثة من معركة “درع الفرات”، والتي تهدف إلى تحرير مناطق في ريف حلب، من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) بدعم الجيش التركي، وذلك بعد حسم عدم مشاركة القوات الأمريكية في العمليات العسكرية.

وأكد العقيد “عثمان” في تصريح خاص لـ”أورينت نت” أن المرحلة الثالثة من معركة “درع الفرات” تهدف إلى تحرير ريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي، ومن ضمنها مدينة الباب، كبرى معاقل تنظيم “داعش”، وصولاً إلى مدينة منبج وريفها.

وأوضح العقيد “عثمان” أن فصائل درع الفرات والقوات التركية بدأت صباح اليوم، استهداف مواقع وتجمعات تنظيم “داعش” في محيط بلدة الراعي بريف حلب الشمالي، وتحديداً عند محور قرية “طاط حمص” من جنوب الراعي، ومحور قرية “براغيدة” غرب البلدة.

وحول قضية مشاركة القوات الخاصة الأمريكية (المارينز) في عملية “درع الفرات”، أكد قائد فرقة “السلطان مراد” أنه تم التوصل إلى اتفاق مع قادة فصائل “درع الفرات” بحضور عسكري تركي، ينص على عدم دخول عناصر “المارينز” إلى المنطقة، على أن ينحصر تواجدهم في الجانب التركي من الحدود، من أجل تنسيق ووضع أهداف لطائرات “التحالف الدولي”، مشدداً على أن تواصل الثوار المباشر ينحصر فقط مع الضباط الأتراك المتواجدين في المنطقة فقط.

ولفت العقيد “عثمان” إلى مشاركة جميع فصائل “درع الفرات” في المرحلة الثالثة، باستثناء تجمع “أحرار الشرقية” التابع للجيش السوري الحر، الذي أعلن يوم أمس تعليق عملياته العسكرية في المعركة، على خلفية مشاركة القوات الأمريكية في العملية.

يشار هنا، أن القوات الأمريكية انسحبت ظهر أمس الجمعة، من بلدة الراعي في ريف حلب الشمالي بعد دخولها لوقت قصير، إثر رفض فصائل من الجيش الحر تواجدها في البلدة ومشاركتها إلى جانبهم في معارك عملية “درع الفرات”.

ونفى قائد فرقة “السلطان مراد” في ختام تصريحه لـ”أورينت نت” بأن تكون هدف معركة “درع الفرات” حماية الحدود التركية، كما تروج بعض وسائل الإعلام، مشدداً على أن فصائل الجيش السوري الحر ستواصل معركتها ضد “داعش” لتحرير كامل ريف حلب الشمالي والشرقي.

والجدير بالذكر، أن فصائل الجيش السوري الحر بدأت يوم 24 آب الماضي معركة “درع الفرات” بهدف السيطرة على مناطق تنظيم الدولة بريفي حلب الشمالي والشرقي، وذلك بدعم الجيش التركي، وغطاء جوي من طائرات التحالف الدولي، حيث تمكن الثوار من تحرير كامل مدينة جرابلس، ضمن المرحلة الأولى من المعركة، إلى جانب وصل مدينة جرابلس مع بلدة الراعي ضمن المرحلة الثانية، وذلك في مساحة تقدر بنحو 400 كم مربع وفق تصريحات المسؤولين الأتراك.

شام تايمز

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