ماحقيقة تدهور صحة ملحم بركات ودخوله الى المشفى؟؟

سارع الموسيقار اللبناني ملحم بركات إلى نفي دخوله إلى إحدى مستشفيات بيروت بحالة خطرة جداً, مؤكداً أنه بحالة جيدة , وذلك في رد على الشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي حول تدهور صحته وتواجده في العناية المركزة.

وطمأن الموسيقار في حديث عبر إذاعة صوت الغد يوم الجمعة الجميع بأنه بخير، موضحاً أن الهدف من وراء نشر خبر مرضه الخبيث هو “زيادة المبيعات”، مضيفاً “الله يسامحن”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده ادخال الموسيقار ملحم بركات الى المستشفى بحالة خطرة جداً، وبدأ جمهور الموسيقار بالصلاة والتمني بالشفاء العاجل له خاصة انه متواجد في العناية المركزة كما يتم التداول.

ومن جهته, نفى الدكتور ارنست الحاج، الطبيب الخاص للموسيقار عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك” كل ما قيل عن صحة “أبو مجد” في وسائل الإعلام اليوم،

وقال الدكتور ” ذهلت بسماعي بعض الاعلاميين وغيرهم يتكلمون عن صحة الاستاذ ملحم بركات انا باعتباري الصديق والطبيب الخاص لملحم،اجزم انه لا يشكو من اي مرض خبيت وكل ما قيل هو كذب ، عار عن الصحة”.

وأضاف الحاج “رجاء اذهبو وتسللوا بالسياسيين اللبنانيين كونكم كلكم من نفس العجينة : كذب وتدجيل، كلكم اعني كلكم اعلاميين وسياسيين وكفوا عن الكلام عن هذا العملاق ، ملحم بركات الرمز اللبناني الوحيد الباقي تمنوا له طيلة العمر وكثيرا من الابداع ابو مجد ، انت نور ونار، ابو مجد هني مينن هني ، هني بيبقوا صغار وانت الاكبر يا ملحم”.

وتداولت انباء أن الموسيقار اللبنانى ملحم بركات دخل المستشفى، منذ أسبوع تقريبا، بسبب مشاكل صحية غير واضحة المعالم، حيث يمكث فى غرفة 4315 بمستشفى “أوتيل ديو”.

ومن جانبه, أكد ابن الموسيقار وعد بركات أنّ “الحقيقة الوحيدة من بين كل المعلومات التي تم نشرها هو أن والده يرقد في المستشفى، ولكن لأسباب مغايرة تماماً عن تلك التي نشرت، والدي بصحة جيدة وهو يعاني من طرف ديسك في ظهره. في البداية أصر على البقاء في البيت، رغم الوجع ورفض دخول المستشفى ولكن الأطباء نصحوه بان يستريح لمدة يومين في المستشفى، وهذا كل ما في الامر”.

ويعتبر ملحم بركات، واحدا من أقوى الأصوات فى لبنان، وأحد الفنانين المتأثرين بألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ومن أعماله “كبوش التوتى” و”وحدى أنا”، “قمرين” و”أبوها راضى” و”فرح الناس” و”حبيبى إنت”، كما تعامل مع عدد من الفنانين من بينهم نجوى كرم وكارول صقر وشذى حسون وماجدة الرومى في أعمال لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا.

شام تايمز

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