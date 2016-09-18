براءة أوبرا وينفري من سرقة علامة “أون يور باور”

تغلبت الإعلامية الأمريكية الشهيرة، أوبرا وينفري، على استئناف في دعوى قضائية تتهمها بانتهاك حقوق الملكية لعلامة تجارية لاستخدامها عبارة “أون يور باور” (امتلك قوتك) في مجلتها التي تحمل اسمها وعلى شاشات التلفزيون وفي مواقع على الإنترنت ومواقع للتواصل الاجتماعي.

وقالت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف في مانهاتن، إن المدعية سيمون كيلي-براون “أون يور باور كوميونيكيشنز″ لم تثبت أن استخدام وينفري لعبارة “أون يور باور” أثار تشوشاً لدى الناس.

وقالت المحكمة إن العبارة “ليست علامة مميزة” ولذلك تفتقر لحماية العلامات التجارية المستقلة.

وقالت باتريشيا لورنس-كولاراس محامية كيلي-براون: “أنا مندهشة لأنني لا يمكنني التوفيق بين أحكام سابقة للمحكمة وبين هذا القرار.”

وأضافت أنها ستبحث مع موكلتها الخيارات القانونية المتاحة.

ويؤيد قرار الجمعة حكماً مماثلاً أصدره قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن بول كروتي في آذار 2015.

شام تايمز

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