قتلى وجرحى بانفجار وسط ديجون الفرنسية

قالت وسائل إعلام ان 8 أشخاص لقوا حتفهم، يوم الجمعة، وأصيب آخرون بانفجار وقع وسط مدينة ديجون في فرنسا.

ونقلت الوسائل عن المدير المحلي للسلامة العامة كريستيان باريه قوله ان “الانفجار عنيف للغاية وادى الى تفجير مباني مجاورة”، نافيا ان “يكون الانفجار ناجم عن عمل ارهابي”، وانما نتيجة خلل في انابيب الغاز.

ولفتت وسائل إعلام الى ان سيارات الاطفاء هرع لمكان التفجير، في حين قامت الشرطة بتطويق المنطقة ومنع السكان من الدخول او الخروج من الحي.

وتعيش أوروبا مخاوف من احتمال وقوع هجمات إرهابية، اذ رفعت بعض الدول ومنها فرنسا مستوى التأهب فيها للدرجة القصوى، وخاصة بعد أن شهدت اثنين من أعنف الهجمات الإرهابية التي أدت لمقتل واصابة العشرات.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes