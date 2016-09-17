مسؤول جيليت: اخترنا نيمار من برشلونة لأنه مختلف عن ميسي

أعلنت شركة جيليت العالمية الرائدة في عالم الحلاقة، تحقيق شراكة مميزة مع نادي برشلونة الإسباني أحد أكبر وأهم الأندية في العالم بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات، ليصبح برشلونة أول نادي ترعاه الشركة بعد أن خاضت العديد من التجارب الناجحة في رعاية الأحداث والكيانات الرياضية الكبيرة.

وحول هذه الرعاية، يقول مدير العلامة التجارية العالمية في جيليت، فرانشيسكو تورتورا ل: “فخورون بهذه الرعاية المميزة لواحد من أكبر الكيانات الرياضية في العالم والذي تجمعنا به صفة أصيلة للغاية تتمثل في الدقة، فنحن عادة ما نكون حريصين على الدقة بخصوص كل تفصيلة فيما يتعلق بمنتجاتنا، وكذلك الحال لفريق برشلونة الذي تعد الدقة عنوان كل نجومه داخل الملعب وخارجة في كل لمسة للكرة وهو ما وضعهم على قمة الأندية العالمية”.

وتم الإعلان عن عقد الرعاية في مؤتمر صحفي عالمي حضره النجم البرازيلي نيمار مهاجم فريق برشلونة الذي أصبح السفير العالمي لشركة جيليت.

وحول سبب اختيار نيمار لهذه الحملة وتحديدًا بعد ميسي الذي سبق وقام بحملة مماثلة لكن بصفته، قال تورتورا: “حقيقة سبب اختيار نيمار أنه نجم دائم التغير في شكله وهو نجم ملهم لكل الشباب، ما يساعدنا كثيرا في الوصول والاتصال بالشباب بشكل أكثر قوة”.

وأضاف: “ميسي أعطانا الكثير خلال حملته، وهو نجم لا يمكن ان يكون هناك غبار عليه، ويكفي ما قاله نيمار نفسه خلال المؤتمر عن ميسي بأنه لا يزال الأفضل حاليًا، لكن يبقى نيمار مختلفا عن ميسي في أمور عديدة ولذلك اخترناه”.

وعما إذا ما كان سيتم اختيار وجوه أخرى من الفريق خلال فترة التعاقد، قال مدير العلامة التجارية العالمية في جيليت: “لا نعلم.. عليكم أن تتابعونا كي تروا ما هو القادم خلال الفترة المقبلة”.

وعن سبب اختيار برشلونة قال: “اخترنا برشلونة ليس فقط لأنه الأفضل لكن لأنه يلعب بطريقة محددة ودقيقة ويولي اهتمام كبير بالنشء الصغير من خلال مدرسة لاماسيا الشهيرة وأمور أخرى كانت مهمة لنا تجعل الأمر أكثر من مجرد رعاية”.

وتحدث تورتورا عن أهم الاحداث الرياضية التي سبق لجيليت رعايتها قائلا: “اقتحمنا عالم التسويق الرياضي منذ فترة بعيدة ومن الأمثلة رعايتنا لكأس العالم والفورمولا١ ودوري البيسبول الأمريكي ودوري كرة القدم الأمريكي إضافة للعديد من الأحداث الأخرى”.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes