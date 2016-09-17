أرسنال يسحق هال سيتي برباعية في البريمييرليج

حقق أرسنال فوزا مهما ومقنعا على ضيفه هال سيتي بنتيجة 4-1 يوم السبت عل ملعب “كاي سي ستاديوم” ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف أرسنال كل من أليكسيس سانشيز (17 و83) وثيو والكوت (55) وجرانيت تشاكا (90+2) بينما أحرز روبرت سنودجراس هدف هال سيتي الوحيد (79 من ركلة جزاء).

ولعب هال سيتي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 بعد طرد جاك ليفرمور لتسببه في ركلة جزاء لأرسنال أهدرها التشيلي أليكسيس سانشيز.

وتقدم أرسنال إلى المركز الثاني مؤقتا برصيد 10 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على إيفرتون، فيما تجمد رصيد هال سيتي عند النقطة السابعة.

وأجرى مدرب أرسنال آرسين فينجر تعديلين على تشكيلته الأساسية التي لعبت أمام باريس سان جرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، فعاد الحارس التشيكي بيتر تشيك على حساب الكولومبي دافيد أوسبينا، فيما لعب الجناح ثيو والكوت أساسيا على حساب أوكسليد تشامبرلين.

أما هال سيتي فلم يغير من تشكيلته المعتادة، فاتبع المدرب مايك فيلان طريقة اللعب 4-3-3 معتمدا في الخط الأمامي على الثلاثي الأسكتلندي روبرت سنودجراس والنرويجي أداما ديوماندي وهداف الفريق في الدرجة الأولى الموسم الماضي، الأوروجوياني أبيل هرنانديز.

ووقف اللاعبون والجماهير قبل بداية المباراة دقيقة صمت على روح لاعب هال سيتي السابق دانييل ويلكينسون الذي توفي مؤخرا بعد إصابته بنوبة قلبية في مباراة للهواة.

المباراة بدأت سريعة من طرف أرسنال الذي باغت ضيفه بهجمات سريعة بقيادة أليكس أيوبي وثيو والكوت على الجناحين، والأخير أرسل كرة أرضية مميزة إلى أليكسيس سانشيز داخل منطقة الجزاء، إلا أن الدولي التشيلي أطاح بالكرة عاليا نحو المدرجات في الدقيقة 13.

لكن أرسنال لم يمهل منافسه كثيرا، وافتتح التسجيل في الدقيقة 17 عبر سانشيز عندما ارتدت الكرة من الحارس ياكوبوفيتش إلى هكتور بيليرين في الناحية اليمنى، فأرسل الدولي الإسباني كرة عرضية وصلت إلى أيوبي الذي سددها لتصطدم بسانشيز وتسكن الشباك.

وأهدر لاعب أرسنال مسعود أوزيل فرصة خطيرة لفريقه في الدقيقة 28 عندما أرسل بيليرين من الجهة اليسرى كرة إلى أيوبي الذي سددها قوية صدها ياكوبوفيتش ببراعة لترتد إلى الدولي الألماني الذي أطلقها بصورة غريبة فوق العارضة من وضع جيد للتسجيل.

ولم يهدد هال سيتي مرمى ضيفه بشكل فعلي قبل الدقيقة 36 عندما تعاون ديوماندي وهرنانديز على حدود منطقة الجزاء لتصل الكرة إلى سنودجراس في الجهة اليمنى، ليسدد الدولي الأسكتلندي كرة قوية بين يدي الحارس تشيك.

وفي الدقيقة 40 احتسب الحكم ركلة جزاء لأرسنال بعدما منع ليفرمور الكرة بيده من الوصول إلى مرمى فريقه بعد تسديدة من فرانسيس كوكولين، لكن ياكوبوفيتش تألق وصد الركلة المنفذة من قبل سانشيز، واضطر هال سيتي لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ليفرمور.

وبعد عشر دقائق على انطلاق الشوط الثاني، مرر أيوبي كرة رائعة بكعب قدمه إلى ثيو والكوت داخل منطقة الجزاء، فأسقط الدولي الإنجليزي الكرة من فوق ياكوبوفيتش، قبل أن يكملها المدافع ماجواير برأسه في الشباك هدفا ثانيا للفريق اللندني.

ورمى هال سيتي بثقله الهجومي نحو مرمى أرسنال رغم النقص العددي، واعتمد كثيرا على العرضيات العالية التي غالبا ما كانت تنتهي على رأس ثنائي دفاع أرسنال لوران كوسيلني وشكودران موستافي، حتى احتسب الحكم ركلة جزاء للفريق المضيف بعد إعاقة بيليرين لمهاجم هال سيتي مبوكاني، فنفذ سنودجراس الركلة بثقة مقلصا النتيجة.

لكن أرسنال أعاد الفارق إلى هدفين عندما عوض سانشيز إهداره للفرص بهدف ثالث في الدقيقة 83 بعد متابعة لانفراد ثيو والكوت بمرمى هال سيتي، ثم ترك السويسري البديل جرانيت تشاكا بصمته على المباراة بالهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع والذي أتى من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

كووورة

شام تايمز

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