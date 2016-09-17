سليماني يتألق ويقود ليستر سيتي للفوز على بيرنلي

قاد اللاعب الجزائري المتألق إسلام سليماني فريقه ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي، إلى فوز عريض على حساب ضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف دون مقابل، في أول مشاركة للهداف العربي مع الفريق في الدوري الإنجليزي بعد انضمامه قادمًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي.

سجل سليماني الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 46 و 48، فيما سُجل الهدف الأخير بأقدام اللاعب بين مي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 78.

الفوز رفع رصيد ليستر سيتي إلى 7 نقاط في المركز التاسع، فيما توقف رصيد بيرنلي عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

المدرب كلاوديو رانييري اختار كالمعتاد طريقة 4-4-2، بوجود الثنائي فاردي وسليماني في المقدمة، فيما اختارا المدرب سيان ديتشي طريقة 4-5-1 بوجود اللاعب أندري جراي وحيداً في المقدمة.

المباراة بدأت بشكل هاديء من قبل كلا الفريقين ووضح احتياجهما لبعض الوقت حتى يدخل اللاعبون في أجواء اللقاء، ولكن ظلت الأفضلية للاعبي ليستر سيتي وكان أداؤهم أكثر سرعة مقارنة بما يقدمه لاعبو بيرنلي.

تحسن أداء ليستر سيتي كثيراً بمرور الوقت وضغط لاعبوه بقوة بحثاً عن هدف التقدم فيما تراجع لاعبو بيرنلي للدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

مرت الدقائق المتبقية دون جديد على صعيد النتيجة ومع وصول اللقاء للوقت بدل الضائع، ظهر النجم الجزائري إسلام سليماني في المشهد مسجلاً هدف التقدم لحامل اللقب ليستر سيتي بعد تحويله الركلة الحرة غير المباشرة برأسه في مرمى الضيوف ليطلق الحكم بعد ذلك صافرته معلناً نهاية الشوط الأول بتقدم ليستر بهدف دون مقابل.

الشوط الثاني بدأ بنفس التشكيلة التي خاض بها كلا الفريقين الشوط الأول في ظل رغبة كلا المدربين في تأجيل تبديلاتهما بعض الوقت حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر.

لم ينتظر لاعبو ليستر للكثير من الوقت لحسم الأمور بشكل عملي، فبعد مرور 3 دقائق فقط ومن لعبة رائعة للجزائري محرز، نجح مواطنه إسلام سليماني في تسجيل الهدف الثاني لفريقه من ضربة رأسية أيضاً لتصبح النتيجة تقدم ليستر بهدفين دون مقابل.

سيطر لاعبو ليستر تماماً بعدها على مجريات اللعب وبدأت الجماهير في المدرجات في الغناء احتفالاً بالتقدم المستحق لفريقها.

وفي الدقيقة 78 وبعد عرضية للجزائري رياض محرز بعد مجهود فردي رائع، سجل اللاعب بين مي بالخطأ في مرماه لتصبح النتيجة تقدم أصحاب الأرض بثلاثية دون رد.

مرت الدقائق المتبقية دون جديد ليطلق الحكم صافرته معلناً فوز ليستر سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل.

شام تايمز

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