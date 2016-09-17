أتلتيكو مدريد يضرب سبورتينج خيخون بخماسية

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزاً سهلاً على حساب ضيفه سبورتينج خيخون 5-1، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، على ملعب فيسنتي كالديرون، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الإسباني.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده بهذا الفوز إلى 8 نقاط ليحتل المركز الثالث، خلف ريال مدريد وبرشلونة، بينما تجمد رصيد خيخون عند 7 نقاط في المركز الخامس.

افتتح خماسية أتلتيكو المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة الثانية، وأضاف جاميرو الهدف الثاني في الدقيقة 5، وسجل جريزمان هدفه الثاني والثالث لأتلتيكو في الدقيقة 31، وأحرز توريس الهدف الرابع في الدقيقة 72 قبل أن يختتم نفس اللاعب الأهداف الخمسة بضربة جزاء أحرز منها في الدقيقة 90.

أنهى أتلتيكو مدريد المهمة سريعاً مع الدقائق الأولى، بعدما نجح جريزمان في افتتاح الأهداف بعد مرور دقيقتين فقط من عمر المباراة، بعدما انطلق مستغلاً تمريرة جاميرو وانفرد بمرمى الضيوف وهز الشباك بسهولة.

استمرت عاصفة أتلتيكو في البداية وسجل الفريق الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة، بعدما تسلم جاميرو الكرة في الجبهة اليسرى وراوغ بسهولة ووجه تسديدة رائعة سكنت شباك الحارس.

حاول خيخون استعادة توازنه بعد البداية الصاعقة لأصحاب الأرض، ونال المدافع أمورييتا البطاقة الصفراء للخشونة في الدقيقة 16.

في الدقيقة 31، سجل جريزمان الهدف الثالث لأتلتيكو من تسديدة قوية، بعدما تسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، ووجه تصويبة رائعة سكنت الشباك ومنحت أتلتيكو مدريد المزيد من راحة الأعصاب.

وحرم القائم أتلتيكو مدريد من فرصة الهدف الرابع، عن طريق كاراسكو الذي وجه تسديدة قوية، لكن سوء حظه منعه من تسجيل الهدف.

وظهر خيخون هجومياً بتسديدة قوية من دوجلاس أبعدها الدفاع، ثم محاولة خطيرة من جاميرو مرت بجوار القائم لأتلتيكو لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثلاثية.

بدأ أتلتيكو مدريد الشوط الثاني بإشراك ماتياس فرنانديز لإراحة اللاعب كاراسكو، بينما أشرك خيخون اللاعب فيجيرا بدلاً من الأرجنتيني إسماعيل بلانكو.

وظهر أتلتيكو هادئاً دون محاولات على المرمى، في الوقت الذي حاول خيخون استعادة الثقة بتمريرات في وسط الملعب ولكن بلا خطورة، وتحول اللقاء إلى تقسيمة بين الفريقين، وأشرك أتلتيكو لاعبه كوريا في الدقيقة 60 على حساب جاميرو الذي تألق في الشوط الأول، بينما دفع خيخون باللاعب القطري أكرم عفيف في الدقيقة 62 بدلاً من فيكتور رودريجيز.

نشط عفيف هجومياً بعض الشيء، ودفع خيخون باللاعب كارلوس جارسيا على حساب دوجي كوب الذي لم يقدم شيئاً في الدقيقة 69، وأشرك أتلتيكو المهاجم فرناندو توريس على حساب جريزمان.

وأهدر أتلتيكو فرصة سهلة عن طريق ماتياس فرنانديز بعدما تسلم تمريرة في عمق الدفاع ووجه تسديدة سهلة في المرمى، وعاد الروخي بلانكوس للنشاط الهجومي بتسديدة من توريس ومحاولة من كوريا السريع.

وانطلق البديل كوريا ومرر الكرة إلى توريس الذي أودع الكرة ببراعة في مرمى خيخون ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 72.

هدأ إيقاع أتلتيكو مدريد من جديد مع مناوشات من جانب خيخون لإحراز هدف حفظ ماء الوجه وأضاع المهاجم جارسيا فرصة للتسجيل بعد مراوغة مدافعي أتلتيكو والتسديد في الشباك من الخارج.

ورد أتلتيكو بانطلاقة من جودين ومراوغة بدفاع خيخون المهزوز ولكنه مرر دون متابعة من مهاجي الفريق المدريدي لتضيع الفرصة، وتعرض أمورييتا مدافع خيخون للإصابة واستكمل اللقاء بعد استنفاد فريقه التغييرات.

راوغ جايتان مدافع خيخون بسهولة ليضطر الأخير لإيقافه ويحصل جايتان على ضربة جزاء يسجل منها فرناندو توريس الهدف الثاني له والخامس لأتلتيكو من ضربة جزاء في الدقيقة 90، ثم أبعد خيخون فرصة الهدف السادس بعد تمريرات من جايتان وفيليبي لويس لينتهي اللقاء بفوز أتلتيكو بخماسية.

كووورة

شام تايمز

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