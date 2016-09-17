CNN : من 40 دولاراً إلى 6 مليارات .. كيف حقّق هذا الرجل العصامي نجاحه ( فيديو )

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)– لم تكن بدايات ديموند جون سهلة، عانى من عُسر القراءة في صغره، وكان يعمل بوظيفتين حتى يتمكن من سداد فواتيره.

بدأ مشروعاً مع أصدقائه لتصليح الملابس باسم “For Us By Us” بمبلغ 40 دولاراً فقط، ليكبر الاسم ويشكل رأس مال تبلغ قيمته ستة مليارات دولار.

ديموند جون، رجل أعمال : أنا ابن هذه المدينة.. تصارعت معها واختبرتني.

قد يعجبك أيضاً: لماذا يجب الحصول على تماثيل “مانيكان” بقياسات كبيرة؟

رجل عصامي وناجح ومستعد لخوض المغامرات ديموند جون هو المثال الأنجح لنمط العيش في مدينة نيويورك، ومثل المدينة التي يحبها فهو رائد أعمال لا ينام أبداً.

ديموند جون، رجل أعمال: استثمرتُ بحوالي ثلاثين إلى أربعين شركة.. لدي علامة الملابس التجارية “فوبو” وأحذية “Etonic” وغيرها المزيد.

اشتهر جون بعد ظهوره ببرنامج تلفزيون الواقع “Shark Tank” وكان أحد المستثمرين ضمن لجنة تحكيم لتحديد الأفكار الصالحة للدخول في سوق العمل وتدريب رواد الأعمال على كيفية إطلاق أفكارهم ومشاريعهم.

جون كان يعاني من عُسر القراءة بصغره. بدأ العمل بدعم من والدته وبمبلغ أربعين دولاراً. أنشأ شركة مع أصدقائه لتصليح الثياب التالفة بالخياطة.

ثم استثمر بموسيقى الهيب هوب منذ بداياتها، واليوم زاد رأسماله من 40 دولاراً إلى ستة مليارات دولار.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes