18 رصاصة للسيطرة على رجل هاجم شرطيين بساطور في نيويورك

اطلق شرطيون في نيويورك النار 18 مرة الخميس للسيطرة على رجل هاجمهم بساطور بعد مطاردة في ذروة فترة الازدحام في قلب مانهاتن.

وقال المسؤول الثاني في شرطة نيويورك جيمس اونيل إن الرجل ويدعي اكرم جودة (32 عاما) اشهر ساطورا بالقرب من محطة بين ستيشن الكبرى قرابة الساعة 17,00 (21,00 ت غ).

وتابع اونيل ان الرجل كان غاضبا على ما يبدو لان الشرطة وضعت قفلا على عجلة السيارة التي يقيم فيها.

عندما حاول شرطيون توقيف جودة قاومهم واصاب واحدا منهم بجروح خطيرة في الوجه عندها اطلقت قوات الامن 18 رصاصة للسيطرة عليه.

واضاف اونيل ان المشتبه به في حالة حرجة لكن مستقرة بينما الشرطي في حالة خطيرة. واشار إلى أن السلطات لا تستبعد أن يكون الامر يتعلق باعتداء.

ويعتبر مثل هذا الحادث في وضح النهار امرا نادرا في وسط مانهاتن.

(AFP)

شام تايمز

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