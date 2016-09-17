قاضي يفرض عقوبة غريبة على شقيق ميسي

قرر القضاء الأرجنتيني تعليق محاكمة ماتياس ميسي، شقيل مهاجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، على خلفية حيازته سلاح ناري غير مرخص، مقابل إعطائه دروساً في كرة القدم بأحد أندية مدينة روزاريو.

ووافق القاضي غونزالو لوبيز كينتانا على إيقاف محاكمة ماتياس هوراشيو ميسي، الذي كان تم القبض عليه في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 بمسدس عيار 22 كان يحمله بدون ترخيص، وفقاً لما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية تيلام.

وينص منطوق الحكم على إلزام ماتياس ميسي (34 عاماً) بتخصيص 4 ساعات أسبوعياً للمحاضرات الفنية والبدنية في فريق كلوب سوسيال إي ديبورتيبو ليونيس، في مدينة روزاريو، لمدة عام.

وبالمثل، سيتعين على الشقيق الأكبر لليونيل ميسي عدم الإفراط في تدخين المخدرات أو المشروبات الكحولية، فضلاً عن سداد غرامة قدرها 524 دولار وعدم مغادرة منزله في روزاريو.

( EFE )

شام تايمز

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