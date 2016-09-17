شركة جيليت تعلن عن عقد رعاية مميز لبرشلونة تحت عنوان الدقة

أعلنت شركة جيليت العالمية الرائدة في عالم لحلاقة والاهتمام بمستحضرات التجميل الخاصة بالرجال عن توقيع اتفاقية لرعاية نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم بحضور النجم البرازيلي نيمار .

وكشريك مميز ، تهدف جيليت للاحتفال بالدور الذي تلعبه الدقة في وضع الرجل على طريق النصر، داخل وخارج الملعب، ومع الإيمان المشترك أنه لا توجد طرق مختصرة إلى أي مكان يستحق الذهاب، تعزز العلاقة الجديدة الالتزام المشترك لمساعدة الجيل القادم على الحلاقة بشكل سلس.

وباعتبار برشلونة أحد أفضل الأندية في العالم بسبب مجهوداته التي لا تتوقف نحو الالتزام باختيار وتقديم اعظم اللاعبين من خلال تعزيز وتنمية مهاراتهم، فإن جيليت ايضا تعمل دون كلل أو ملل لتقديم جودة عالية من شفرات الحلاقة قيمة ممتازة تهتم بكل التفاصيل.

وعلى حد سواء، فإن الدقة في كل شئ هي القيمة الأساسية المشتركة بين جيليت وبرشلونة في مساعدة الجيل القادم، وتحقيق أفضل ما لديهم.

وبعد النجاح الكبير للرعاية الحصرية لجيليت في امريكا اللاتينية، فإن توسيع الشراكة الآن سينقل التعاون إلى المستوى العالمي.

قضت جيليت سنوات عديدة من اجل تحسين وتطوير هندسة الشفرات كي يحصل كل رجل على ما يريد من الدقة التي لا نظير لها.

من جهته، قال مدير العلامة التجارية العالمية في جيليت، فرانشيسكو تورتورا، “إن التعاون مع نادي برشلونة يشكل خطوة مثالية بالنسبة لشركتنا، حيث نتقاسم نفس القيم الأساسية وعلى رأسها الدقة في سعينا المتواصل لكي نكون الأفضل في العالم”.

وأضاف :”نحن متحمسون لتعزيز الرياضة الأكثر شعبية في العالم وسنعطي المشجعين المزيد من الفرص للمشاركة في شئ يحبونه”.

بينما قال مانيل أرويو نائب رئيس نادي برشلونة المسؤول عن شؤون التسويق والاتصالات: ” نحن كبرشلونة ..الدقة شيء مهم وأساسي في حمضنا النووي، وتعزيز المهارات الخاصة مكنتنا من البقاء على رأس اكثر الاندية المنتصرة في العالم”.

واضاف : “تماما مثل جيليت، ونحن نعتقد أنه حتى المليمتر يمكن أن يحدث فرقا، واللعب الدقيق يكون حدا فاصلا بين الفوز بمباراة أو الهزيمة”.

بالإضافة إلى دعمها لنادي برشلونة فإن شركة جيليت ستتعاون ايضا مع النجم البرازيلي نيمار، حيث تم تسليط الضوء على بعض اللحظات من روح الدعابة ومشاركة اللحظات المضحكة في حياته إثناء حلاقته عبر الحساب في تويتر، بصفته أحد الملهمين للرجال حول العالم.

ويعتبر نيمار الآن هو السفير العالمي لشركة جيليت والذي ساهم بشكل كبير في إنجاح الحملة الإعلامية للشركة في أولمبياد ريو الأخيرة والتي كانت بعنوان :”الكمال ليس جميلًا”.

لحظات الدقة في الملعب

من أجل جلب الشراكة إلى حياة مشجعي نادي برشلونة فإن جيليت سوف تقدم لهم حلقات “لحظات الدقة على أرض الملعب “عبر موقع برشلونة الرسمي.

وسيتضمن المحتوى الرقمي مجموعة من مهارات نجوم الفريق في السيطرة والدقة أثناء تدريبات الفريق واستعداداتهم للمباريات المقبلة.

إضافة لذلك جيليت سيكون لها تواجد قوي عبر موقع برشلونة وقنوات التواصل الاجتماعي اضافة الى التواجد عبر لافتات في الملعب.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes