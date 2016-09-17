روسيا : اتفاق موسكو وواشنطن حول سوريا لا يشمل مصير الرئيس بشار الأسد

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يوم الجمعة، إن اتفاق موسكو وواشنطن حول سوريا لا يشمل مصير الأسد، مضيفا إن روسيا تبحث مع الأمريكيين الكشف عن تفاصيل الاتفاق في مجلس الأمن الدولي.

ونقلت وكالة (نوفوستي) عن بوغدانوف قوله أن الاتفاق الروسي الأمريكي الذي تم التوصل إليه في جنيف في 9 أيلول لا يتضمن مصير الرئيس السوري بشار الأسد أو العملية الانتقالية في البلاد لأن ذلك مسألة سورية بحتة.

وتابع بوغدانوف ان مجموعة دعم سوريا قد تبنت وثائق مهمة بهذا الشأن بمشاركة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا.

وكان وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في سوريا يوم الاثنين الماضي تنفيذاً لاتفاق أميركي روسي في محاولة جديدة لإنهاء النزاع المستمر في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات, وبموجب هذه الاتفاقات، تستمر الهدنة 48 ساعة، على أن يتم تمديدها خمسة أيام أخرى. وتشمل المرحلة التالية البدء بالتنسيق التام بين أمريكا وروسيا في قتال تنظيم “داعش” وجبهة “فتح الشام”.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي أقر بالإجماع ينص بشكل واضح على وقف إطلاق النار ومسائل الأمن ومكافحة الإرهاب وتقديم المساعدات الإنسانية.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف اعرب يوم الخميس عن امل موسكو بصدور قرار دولي يتبنى اتفاقها مع واشنطن حول سوريا، تجنباً لتفسيرات خاطئة له.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت, يوم الاربعاء, أن موسكو تريد نشر الاتفاق الروسي الأمريكي حول إحلال الهدنة بسوريا ومحاربة الإرهاب والتسوية السياسية من أجل منع أي تفسير خاطئ للاتفاق, وذلك قبل ان يدعو وزير خارجيتها سيرغي لافروف الى الكشف عن هذا الاتفاق امام الراي العام وجعله امميا.

وأكد بوغدانوف أن موسكو لا تملك أي خطط سرية بشأن حل الأزمة في سوريا، قائلا “على خلاف تصريحات علنية لبعض المسؤولين الغربيين والعرب حول وجود خطة “ب” لديهم، نؤكد باستمرار عدم وجود أي خطط سرية يطلق عليها “ب” أو “ج” لدينا”.

ونوه نائب وزير الخارجية الروسي أن ما تم الاتفاق عليه في فيينا ونيويورك ومجلس الأمن الدولي يمثل الخطة الوحيدة التي تدعمها موسكو وتدعو الآخرين لتنفيذ الالتزامات المترتبة على تلك الاتفاقات الدولية.

وأشار إلى أن اتفاق وزيري الخارجية سيرغي لافروف وجون كيري في جنيف يجب أن يؤدي إلى إطلاق عملية سياسية شاملة ودائمة بمشاركة كافة القوى الموالية والمعارضة للحكومة في سوريا.

وكان نائب وزير الخارجية الروسية غينادي غاتيلوف كشف يوم الخميس، أن جولة جديدة من مفاوضات التسوية السورية قد تبدأ نهاية الشهر الجاري, في حين نفت “هيئة التفاوض” المعارضة تحديد اي موعد لاجراء المحادثات.

وانتهت آخر جولة من المفاوضات السورية السورية غير المباشرة في جنيف بشهر نيسان الماضي، إلا أنه لم يتحدد بعد موعداً دقيقاً لانطلاق الجولة القادمة، الا ان الموفد الأممي ستيفان دي ميستورا كان تأمل بعقد جولة جديدة قبل نهاية آب الماضي، الأمر الذي لم يتحقق مع تعقد الأوضاع في حلب.

وتجري في هذه الفترة، مناقشات مكثفة بين الروس والأمريكان حول امكانية محاربة الارهاب في سوريا والمساهمة في تسوية النزاع في سوريا وامكانية فصل المعارضة المعتدلة عن “الارهابيين

شام تايمز

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