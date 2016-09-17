نائب بلجيكي يثير الجدل في البرلمان بعد أن قال لزميلته ” عودي إلى المغرب ” !

أثار النائب الليبرالي الفلمنكي البلجيكي لوك فان بيسن جدلا في بلجيكا بعد أن اتهمته نائبة اشتراكية فلمنكية اسمها مريام كيتير (36 عاما) وأصلها من المغرب بأنه قال لها “عودي إلى المغرب”، الخميس خلال جلسة لمجلس النواب.

وعنونت صحيفة “لو سوار” الجمعة: “الجملة التي ألهبت المجلس”، مشيرة إلى النقاش الحاد حول مصير نحو ألفي موظف سرحوا من معمل تابع لشركة “كاتربيلر” في مدينة شارلوروا.

واندلع الجدل بعد أن وجهت مريام كيتير، وهي نقابية سابقة عاملة في مصنع “فورد دو جنك” المغلق منذ 2014 سؤالا إلى رئيس الوزراء الليبرالي الفرنكفوني شارل ميشال حول سياسته إزاء موظفي المصنع المسرحين.

وقالت النائبة المولودة في بلجيكا من أبوين مغربيين إن النائب لوك فان بيسن قال لها “إذا لم تكوني سعيدة، عودي إلى المغرب”. وسرعان ما بادر النائب المدافع عن البيئة كريستوف كالفو إلى استنكار كلام النائب الليبرالي في مداخلة، ما أثار جدلا.

والمشكلة هي أن رئيس المجلس والنواب الباقين لم يسمعوا ذلك ولم يمكن ممكنا التأكد من كلام فان بيسن في التسجيلات.

وقال النائب لاحقا إنه أسيء فهمه، مصرحا: “قلت إن عمال كاتربيلر منتجون وإنه أيا كانت جنسيتهم فإنهم سيعثرون على وظيفة” ولكنه أقر بأنه ارتكب “حماقة” عندما لفظ كلمة “المغرب”.

وقالت النائبة لإحدى الإذاعات: “لو أخذت بكلامه، فهو لم يكن يقصدني وإنما يقصد عمال كاتربيلر، وهذا أدهى. ليس ملائما أن يسمع أناس يعملون هنا منذ ثلاثين عاما ويفقدون عملهم نائبا يقول لهم +عودوا إلى بلدكم+”.

وقالت رئيسة “حزب الليبراليين الفلمنكي” جندولين روتن إن “ما حصل غير واضح. توضيحه لا يتناسب مع ما نتوقعه من نائب ليبرالي (…) تصريحات عن عمال كاتربيلر والخلط غير المفهوم مع المغرب (…) هي على أي حال أمور غير مقبولة”. لكنها لم تعلن عن عقوبات بحق النائب.

(AFP)

شام تايمز

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