قريباً .. الملابس قد تشحن الأجهزة الذكية

طور الباحثون أقمشة ذات تقنيات عالية قد تسمح بشحن الأجهزة المحمولة بمجرد التعرض لأشعة الشمس وذلك باستخدام مزيج من الخلايا الشمسية.

وقام الباحثون بتصميم نسيج “الطاقة” الذي يولد الكهرباء من خلال التعرض للشمس والرياح، وذلك عبر مجموعة من الخلايا الشمسية وأدوات تحويل الطاقة الحرارية إلى كهربائية “nanogenerators”.

ويمكن للتكنولوجيا الجديدة المتوفرة في قطعة قماش صغيرة أن تدمج في الخيم والستائر وحتى الملابس، حيث يقول باحثون من معهد جورجيا للتكنولوجيا : “هذه الطريقة المبتكرة يمكن أن تسمح للملابس بشحن الهواتف الذكية”.

ويأتي التصميم الحالي بسمك 320 ميكرومتر، وهو منسوج مع خيوط الصوف، حيث تقدم قطعة القماش الصغيرة هذه حلا ثوريا جديدا لشحن الأجهزة من خلال التعرض للرياح في الأيام المشمسة.

وصمم الباحثون الخلايا الشمسية من ألياف البوليمر خفيفة الوزن، ويمكنها توليد الطاقة الكهربائية من الحركة الميكانيكية. كما نسج الباحثون هذه المواد معا باستخدام آلة النسيج التجارية لتصميم قطعة رقيقة يمكنها امتصاص ضوء الشمس.

وبحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم ، طُوَر هذا النسيج ليكون على درجة عالية من المرونة وخفيف الوزن، وكذلك قابل للتكيف مع مجموعة مختلفة من الاستخدامات. كما تعتبر مواد البوليمر المُدخلة في التصميم غير مكلفة على الإطلاق وصديقة للبيئة.

هذا وصُنَعت الأقطاب الكهربائية بتكلفة منخفضة نسبيا لتناسب كل الاستخدامات، كما يمكن للنسيج توليد طاقة كبيرة في حال كان الجو غائما عندما تهب رياح قوية.

وأظهرت الاختبارات أن هذا النسيج يمكن أن يُستخدم مرارا وتكرارا، وسيكمل فريق البحث سلسلة من التجارب للتحقق من قدرة النسيج على العمل لفترات طويلة من الزمن.

شام تايمز

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