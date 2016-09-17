الإمارات : مقيم هندي يبلغ شرطة دبي أن زوجته تخونه مع صديقه فضبطتهما متلبسين

اعتقلت شرطة دبي سيدة هندية وعشيقها بعدما قدّم زوجُها شكوى للشرطة مفادها أن زوجته تخونه. وأحالت شرطة دبي المتهمَين إلى النيابة العامة في إمارة دبي بتهمة الزنا.

وأبلغ الزوج الشرطة أن زوجته ذهبت مع صديقه إلى فندق في دبي وأنها برفقته في الغرفة نفسها. واستجابت الشرطة لشكواه وداهمت غرفة الفندق واعتقلتهما معاً.

وأشار الزوج إلى أن المشتبه به ويبلغ من العمر 39 عاماً كان صديقاً للأسرة وأنه طلق زوجته وأعادها لبلادها وأنه بدأ يلاحظ أخيرًا أن زوجته على علاقة معه.

ويملك الزوج أدلة على استنتاجه خيانة زوجته له فقال إنه وجدها تتكلم معه عبر الهاتف كما عثر على رسالة نصية منه على هاتفها الخميس الماضي ، ويقول إنه تتبعهما وراقب دخول صديقه الفندق ثم تبعته زوجته بعد لحظات وصعدا معاً إلى غرفة الفندق وعندها بلّغ الشرطة ، وفي التحقيقات قال إن عشيق زوجته البالغة من العمر 35 عاماً صديق لعائلته منذ 9 أعوام وإن علاقتها المشبوهة معه بدأت قبل ثلاثة أعوام.

ووفق ما اوردت شبكة إرم نيوز ، ادعت الزوجة أن زوجها يسافر كثيراً ويدمن شرب الكحول ويعتدي عليها بالضرب، وأنها بدأت الشكوى لحبيبها ومشاركته مشاكلها العائلية إثر المعاملة السيئة التي تلقتها وتعاطف معها هو بالمقابل. ثم أغرما ببعضهما، وعندما أصبحت علاقتهما أكثر جدية طلق المتهم زوجته وحاولت الزوجة مطالبة زوجها بالطلاق إلا أنه رفض الانفصال عنها وبدأت هي تلتقي بحبيبها الذي يسكن في مجمع دبي الاستثماري.

وذكرت الزوجة أن لديها ابناً عمره ثمانية أعوام من زوجها وأنها طالبته بالطلاق بضع مرات؛ لتتمكن من الزواج من عشيقها.

شام تايمز

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