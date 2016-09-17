” أطول ” صاعقة برق في العالم تضرب أميركا

أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الولايات المتحدة الأميركية تعرضت لأطول صاعقة برق امتدت على مسافة 200 ميل تقريبا في ولاية أوكلاهوما.

ووثقت المنظمة العالمية مؤخرا الرقم الخاص بأطول صاعقة برق، التي شهدتها سماء ولاية أوكلاهوما في يونيو 2007، وامتدت لمسافة 199 ميلا، لتغطي 3 أرباع الولاية، وهي مسافة تعادل المسافة بين نيويورك وواشنطن، وفقا لما نقلته صحيفة “يو إس آيه توداي”.

ويسقط العشرات من الأميركيين سنويا ضحايا لصواعق البرق، إذ توفي حتى الآن 35 شخصا خلال عام 2016، ليقترب من الرقم القياسي المسجل عام 2007 بإجمالي 45 قتيلا.

كما أكدت المنظمة أن فرنسا شهدت أطول عاصفة برق من حيث المدة، وتحديدا في سماء إقليم “ألب كوت لازور” في 30 أغسطس عام 2012 وامتدت لـ 7.4 ثانية.

وبحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز ، جاء الإعلان عن هذه الأرقام الموثقة عبر نشرة حديثة للمجتمع الأميركي للأرصاد الجوية بعد نيل موافقة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، المعنية بتوثيق هذه الأرقام عالميا.

يشار إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها توثيق صواعق البرق ضمن الأرشيف الرسمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الذي يسجل أرقاما مثل درجات الحرارة والبرودة وسرعات الرياح و معدلات هطول الأمطار وغيرها من ظواهر المناخ والطقس حول العالم.

شام تايمز

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