مدير FBI ينصح بتغطية كاميرا “اللاب توب”

شدد “جيمس كومي” مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI على ضرورة تغطية الكاميرا الخاصة بأجهزة الكمبيوتر المحمولة “اللاب توب”، وذلك منعاً من أن يتم استخدامها في التجسس.

ويقول الخبراء الأمنيين إن ترك “الويب كام” مفتوحة يعني أن القراصنة يستطيعون الاختراق ومشاهدة كل ما يفعله المستخدمون.

وتبين مدى أهمية الأمر في وقت سابق هذا العام، عندما ظهرت صور لمؤسس موقع فيسبوك ” مارك زوكربيرغ ” وهو يخفي الويب كام الخاصة بجهازه.

والآن أيد كومي هذه التحذيرات الذي قال إن هذا الأمر واحداً من أكثر الأمور حساسية التي يمكن أن يفعلها الناس.

وتقول صحيفة “الإندبندنت” إنه على الرغم من أن “الويب كام” في أجهزة “اللاب توب” يمكن أن تكون مفيدة، إلا أنها واحدة من أكثر الأشياء ضعفاً، والتي يمكن أن يستغلها القراصنة، وبمجرد أن يفعلوا هذا، يستطيعون أن يشاهدوا ويسجلوا الأمور التي تحدث حوله، ويمكن استخدام هذه المعلومات فيما بعد في الابتزاز واختراق أنظمة أمنية أخرى، أو أسوأ من ذلك.

وتشير التسريبات السابقة إلى أن حكومات ومن بينهما الولايات المتحدة قد استغلت “الويب كام” كوسيلة لجمع المعلومات عن المواطنين، وفق صحيفة “القدس العربي”.

وقال كومي إن كل مكاتب الحكومة تغطي الكاميرات وينبغي على المواطنين العاديين أن يفعلوا الأمر نفسه.

شام تايمز

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