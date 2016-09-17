لينا كرم : سأبتعد عن مشاهد الجرأة بعد الانتقادات وسأقدم الكوميديا

كشفت الفنانة لينا كرم عن أنها ستكون بعيدة كل البعد عن المشاهد الجريئة بعد الإنتقادات التي طالت بعض أدوارها الموسم الفائت، وقالت لـ ميلودي اف ام:” بصراحة أنا اليوم بعيدة عن اطار الجرأة، لأن الإنتقادات التي وجهت لي بسبب بعض المشاهد، كانت لاذعة جداً”.

و أضافت :” للأسف الشديد، بعض المتابعين اعتبروا هذه المشاهد حقيقة ولم يميزوا أنها مجرد تمثيل لأيصال فكرة معينة” مؤكدةً أنها لا ترجح تقديمها مشاهد جريئة هذا العام.

وتابعت “الموسم القادم سأقدم أعمال كوميدية، وأتمنى أن أكون خفيفة الظل على قلب المشاهدين”، وحول الأجور، قالت:” نتمنى اليوم من شركات الإنتاج الجديدة أن تساهم برفع أجور الفنانيين السوريين و أنا أوافق الفنانة عبير شمس شمس الدين التي قالت مؤخرا بأن الفنان السوري الذي بقي داخل سورية ظلم بشكل كبير بحيث أن شركات الإنتاج باتت تعتمد على الممثل غير السوري كنوع من التسويق ربما”.

وعن النجمات السوريات، قالت :” النجمات السوريات بحالة تطور فني ويقدمون أعمال مميزة وعلى مستوى عال”، مضيفة “لا أستطيع تسمية نجمة واحدة فقط، فلكل واحدة منهن طلتها وجمهورها”.

أما عن النجوم الشباب، فقالت:”محمود نصر بمرحلة تطور و نجومية، وهو شخص مبدع، وقد تابعته في آخر عمل له كمشاهدة ووجدت شيئاً مهماً جداً، فأنا أرى فيه ولادة نجم كبير “.

وفي الختام، أكدت لينا كرم عدم وجود خطة واضحة للأعمال التي ستشارك بها قريباً، كون العمل على الموسم الرمضاني القادم لم يبدأ بشكل جدي، إلا أنها ستشارك بعمل سيت كوم تحت عنوان “أوطان” و هو عمل كوميدي.

ماجد العجلاني – ميلودي اف ام

شام تايمز

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