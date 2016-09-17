لهذه الأسباب امتنعت واشنطن عن كشف تفاصيل الاتفاق مع روسيا .. موسكو تحرج واشنطن وتسرب بنود خطيرة من الاتفاق في سوريا

كشفت موسكو صباح اليوم الجمعة، البنود السرية من الاتفاق “الروسي الأمريكي” الذي تم التوصل إليه في جنيف في 9 أيلول، وذلك بعد أن حاولت واشنطن التعتيم على البنود حيث لا يتضمن مصير بشار الأسد أو العملية الانتقالية في البلاد.. وتلك قضايا “حساسة” تتضمن “تفاصيل تنفيذية” وفق تعبير المتحدث باسم الخارجية الأمريكية.

حساسية أمريكية

في رده على مسألة الكشف عن تفاصيل الاتفاق “الروسي ­ الأميركي” في سوريا، وعن مطالبات دول مثل فرنسا لواشنطن باطلاع على بنوده، أكد “مارك تونر” المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أنه “ليس في مصلحة الاتفاق أو في مصلحة أحد الكشف عن بنود الاتفاق”.

وبرر “تونر” في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الجمعة “أن الاتفاق يتضمن بعض التفاصيل التنفيذية التي لها حساسية، مشدداً ” لا يزال تقييمنا أننا لا نرغب في الكشف عن تفاصيل الاتفاق علناً، وهذا هو تقييمنا المستمر حتى الآن، ولكن إذا وصلنا إلى نقطة نعتقد معها أننا يمكننا أن نعلن التفاصيل فإننا سوف نفعل ذلك”.

الحرج الأمريكي من كشف البنود السرية من الاتفاق مع روسيا، عوضت عنه واشنطن بالدفاع عن “صمود هدنة سوريا”، رغم الاعتراف “بوقوع بعض الخروقات، حيث قال تونر “ما زلنا نتلقى تقارير عن حوادث من جانب كل من المعارضة ونظام الأسد، لكن الحوادث لا تزال أقل بكثير من تلك التي سبقت اتفاق 12 أيلول، مضيفاً “نحن نشجع جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتهم لإنهاء القتال”.

ولم ينس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مناشدة “الأطراف التي لها تأثير على النظام السوري (روسيا) من أجل ضمان اتخاذ التدابير لتسهيل وصول القوافل الإنسانية لمساعدات الأمم المتحدة بشكل فوري، مذكراً أن مسؤولية روسيا هي “ممارسة النفوذ على النظام السوري لوقف الأعمال العدائية، ومسؤولية الولايات المتحدة إقناع المعارضة المعتدلة على الالتزام بوقف الأعمال العدائية”.

لافروف :لا يوجد مبرر لعدم الإفراج عن تفاصيل الاتفاق علناً

وكان وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” صرح بأنه لا يجد مبرراً لعدم الإفراج عن تفاصيل الاتفاق علناً، مشيراً إلى أن إبقاء الاتفاق سرياً كان بناء على طلب واشنطن.

وطالب لافروف ليس فقط بإعلان الاتفاق المكون من خمسة أجزاء بل أيضاً بتقديمه إلى مجلس الأمن وإصدار قرار جديد لمجلس الأمن حوله.

فرنسا طالبت بالاطلاع على تفاصيل الاتفاق

يشار هنا، أن قناة “روسيا اليوم” نشرت يوم أمس تقريراً يفسر من خلاله سبب ميل واشنطن لإخفاء الاتفاق عن العالم، حيث أشارت إلى ما وصفته بأنه “الأكثر إثارة للدهشة”، كان في “تلك التصريحات الاستباقية غير الدبلوماسية التي تصدر من جانب جهات وأجنحة معينة في الإدارة الأمريكية”،

ولاسيما أن “الاتفاقات الأمريكية – الروسية هي اختبار لموسكو”، و”روسيا غير مستعدة للالتزام بوقف إطلاق النار في سوريا”، و”الهدنة اختبار لمصداقية روسيا”…”، وهي أمور وصفتها الناطقة باسم الخارجية الروسية بأنها “تصريحات غير منطقية وتأتي بنتائج عكسية”.

وأضاف تحليل قناة روسيا اليوم “ولكن إذا نظرنا إليها من زاوية التحليل السياسي، فمن الممكن أن نصل إلى انطباع بأن الولايات المتحدة نفسها تضع مقدمات تسمح لها بالتملص فيما بعد من التزاماتها”، وهذا ما يفسر حسب القناة، رفضها (أي الولايات المتحدة) الكشف عن وثائق الاتفاق، وتجاهلها دعوات روسيا لتقنينه عبر مجلس الأمن، إلى جانب تباطئها ومماطلتها أيضاً في وعودها بفصل المعارضة عن الإرهابيين، الأمر الذي اعتبرته وزارة الدفاع الروسية “تصريحات تبعث على القلق”.

والجدير بالذكر، أن وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، طالب في وقت سابق من يوم أمس الخميس، واشنطن بالاطلاع على تفاصيل اتفاق التهدئة الذي رعته أمريكا وروسيا في سوريا.

موسكو تحرج واشنطن وتسرب بنود خطيرة من الاتفاق في سوريا

منذ الساعات الأولى لإعلان الاتفاق “الأمريكي الروسي” (المشبوه) في سوريا، عملت واشنطن على حجب بنود الاتفاق عن الدول الإقليمية وحلفائها وحتى المعارضة السورية، الأمر الذي أثار حفيظة باريس؛و التي طالبت بدورها يوم أمس بالكشف العلني عن بنود ذلك الاتفاق،

في حين أن روسيا لم تمانع في الخروج إلى العالم وتكشف تفاصيل الاتفاق الذي كان تتويجاً لعشرات اللقاءات والمشاورات مع الجانب الأمريكي؛ بل وذهبت موسكو إلى أبعد من ذلك عبر عزمها نقل الاتفاق إلى أروقة مجلس الأمن..

لكن في الضفة الأخرى وفي مقابل الاندفاع الروسي، كان يقابله برود و تردد وحذر وحتى تخوف أمريكي.. ليتبين اليوم أن الاتفاق لا يشمل مصير الأسد أو حتى العملية الانتقالية في سوريا، الأمر الذي يؤكد تملص واشنطن من عشرات التعهدات السابقة في سوريا، ويهدد بنسف العملية السياسية في البلاد برمتها.

واشنطن ترضخ للمطالب الروسية: تحييد مصير بشار وترحيل العملية الانتقالية

فقد خرج “ميخائيل بوغدانوف” نائب وزير الخارجية الروسي، صباح اليوم الجمعة، ليعلن بشكل رسمي أن اتفاق موسكو وواشنطن حول سوريا لا يشمل مصير الأسد، أو المرحلة الانتقالية في سوريا.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن بوغدانوف قوله “إن الاتفاق الروسي الأمريكي الذي تم التوصل إليه في جنيف في 9 أيلول لا يتضمن مصير بشار الأسد أو العملية الانتقالية في البلاد لأن ذلك مسألة سورية بحتة، معتبراً أن “مجموعة دعم سوريا” قد تبنت وثائق مهمة بهذا الشأن بمشاركة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا.

ورأى الدبلوماسي الروسي أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي أقر بالإجماع ينص بشكل واضح على وقف إطلاق النار ومسائل الأمن ومكافحة الإرهاب وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن ما تم الاتفاق عليه في فيينا ونيويورك ومجلس الأمن الدولي يمثل الخطة الوحيدة التي تدعمها موسكو وتدعو الآخرين لتنفيذ الالتزامات المترتبة على تلك الاتفاقات الدولية، وفق قناة “روسيا اليوم”.

بوغدانوف يسخر من خطة كيري البديلة

وشدد نائب وزير الخارجية الروسي على بلاده لا تملك أي خطط سرية بشأن حل الأزمة في سوريا، قائلاً: “على خلاف تصريحات علنية لبعض المسؤولين الغربيين والعرب حول وجود خطة “ب” لديهم، نؤكد باستمرار عدم وجود أي خطط سرية يطلق عليها “ب” أو “ج” لدينا”، وذلك في تهكم على تلويح وزير الخارجية الأمريكي “جون كيري” في مطلع الجاري، بأن بلاده أعدت خطة “ب” في حال عدم تطبيق موسكو التزامتها في سوريا.

ومطالب بضمان التهدئة من قبل الفصائل الثورية!

وطالب بوغدانوف الولايات المتحدة بالضغط على المعارضة السورية المسلحة من أجل الانضمام إلى نظام وقف القتال، مدعياً أن موسكو لا تتوقع أي انتهاكات لنظام الهدنة في سوريا من قبل نظام الأسد، مضيفاً :”إن ذلك سيكون اختباراً لجميع المشاركين في العملية”.

واتهامات للمعارضة بتعطيل المفاوضات!

وعلى الرغم من أن روسيا تصادر القرار السياسي والعسكري في سوريا، وطائراتها الحربية تواصل قصف المناطق المحررة رغم اتفاق “الهدنة”، دعا بوغدانوف إلى “عدم السماح بأن تصبح العملية السياسية في سوريا رهينة لقوى مضرة لا تريد المشاركة في المفاوضات السورية”،

معتبراً أن تعثر المفاوضات حدث “بسبب انتهاك الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة مبدأ عدم طرح شروط مسبقة لإجراء اتصالات مع النظام “، وبطبيعة الحال يقصد بوغدانوف الشروط المسبقة للمعارضة هي المطالب برحيل بشار الأسد من السلطة مع بدأ العملية الانتقالية.

وأضاف أن “غياب ممثلي “الهيئة العليا للمفاوضات” في جولة جديدة من المفاوضات سيؤثر بشكل مباشر على فعاليتها، وكذلك غياب الأكراد وممثلي قائمتي “موسكو” و”القاهرة” وغيرها من جماعات من اعتبرها “المعارضة السورية”،

مؤكداً دعم بلاده المبدئي في “حق” حزب “الاتحاد الديمقراطي” الكردي بزعامة “صالح مسلم” بالمشاركة في عملية المفاوضات، وذلك باعتبار أن هذا الحزب من “أكبر” القوى المكافحة لتنظيم “الدول الإسلامية” (داعش).

شام تايمز

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