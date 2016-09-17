البنتاغون يؤكد وجود قوات خاصة أمريكية في الراعي

أعلن البنتاغون عن نشر عدد من القوات الخاصة الأمريكية لدعم القوات التركية في سوريا ضد تنظيم الدولة.

قوات خاصة

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جيف ديفيس الجمعة أن واشنطن نشرت قوات خاصة دعما للجيش التركي وللفصائل المقاتلة السورية التي تعتبرها واشنطن معتدلة في هجومها على تنظيم “الدولة الإسلامية” في شمال سوري، وذلك بحسب فرانس برس.

وأضاف ديفيس إنه “استجابة لطلب تركي، تمت الموافقة على أن ترافق قوات أمريكية خاصة القوات التركية وفصائل المعارضة السورية المقبولة فيما تواصل تحرير أراض من تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة على الحدود مع سوريا قرب جرابلس والراعي وحول هذه المنطقة”، وأفاد مسؤول عسكري أمريكي أن هذه القوة تضم بضع “عشرات” العناصر.

وبحسب ما أعلنت قيادة أركان الجيش الأمريكي، فقد التقى (قائدها) الجنرال جوزف دانفورد الجمعة في كرواتيا قائد أركان الجيش التركي الجنرال خلوصي أكار.

40 عنصراً

من جهة أخرى قالت صحفية “وول ستريت جورنال” الأمريكيية إن الدفاع الأمريكية وافقت على إرسال 40 عنصراً من القوات الخاصة لدعم القوات التركية في سوريا بمعاركها ضد تنظيم الدولة.

وكانت مجموعة من الجنود الأمريكيين حاولت دخول بلدة الراعي اليوم فتصدى لها أحد فصائل الثوار “أحرار الشرقية” ومنعوها من دخول البلدة، وبحسب ناشطين كان قدوم الأمريكيين دون تنسيق مسبق مع فصائل الثوار الموجودين بالمنطقة مما أدى لرفض وجودهم وطردهم من المنطقة.

وقالت مصادر لأورينت أن اجتماعاً بين قادات الفصائل ومسؤولين أتراك وأمريكيين أعقب الحادثة انتهى إلى الإتفاق على تواجد لعدد محدود من الأمريكيين خارج الراعي، فيما نفى آخرون ذلك وسط تهديدات من بعض الفصائل على رأسهم “أحرار الشرقية” بعدم المشاركة بحال عاد الأمريكيون.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes