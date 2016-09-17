البنتاغون ينشر قوات أمريكية خاصة لدعم القوات التركية بسوريا .. وكالة: عسكريون أمريكيون دخلوا بلدة الراعي السورية وانسحبوا بعد احتجاج معارضين

أعلن البنتاغون, يوم الجمعة, عن نشره قوات أمريكية خاصة دعما للجيش التركي والفصائل المعارضة التي تعتبرها واشنطن”معتدلة” في هجومها على تنظيم الدولة الإسلامية” (داعش) شمال سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) عن المتحدث باسم البنتاغون أدريان رانكين-غالواي قوله إنه “استجابة لطلب تركي تمت الموافقة على أن ترافق قوات أميركية خاصة القوات التركية وفصائل المعارضة السورية المقبولة فيما تواصل تحرير أراض من تنظيم الدولة الإسلامية”.

من جانبه, أفاد مسؤول عسكري أمريكي, بحسب الوكالة, عن نشر بضع “عشرات” العناصر.

وجاء ذلك عقب تناقل وكالات أنباء عن مصدر “كبير من المعارضة السورية” قوله إن عددا صغيرا من القوات الأمريكية دخل بلدة الراعي السورية قرب الحدود مع تركيا في إطار عمليات تنسيق الضربات الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). موضحا أن العسكريين الأمريكيين الذين تراوح عددهم بين خمسة وستة اضطروا للانسحاب صوب الحدود التركية بعدما احتج مقاتلون سوريون على وجودهم في البلدة.

وكان (البنتاغون) أكد, في وقت سابق, مشاركة مقاتلات امريكية بعملية “درع الفرات”, التي اطلقتها القوات التركية, في جرابلس بريف حلب ضد تنظيم “داعش”, مشيرا الى أنه تم تنفيذ غارات أمريكية عدة دعماً للهجوم على التنظيم في جرابلس. تزامنا مع اعلان نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده تؤمن بأن الحدود التركية مع سوريا، لابد أن تكون “تحت سيطرة انقرة”.

ويواصل الجيش التركي عملياته في ريف حلب الشمالي تحت اسم “درع الفرات”, والتي بدأت 24 آب الماضي, حيث تمكنت فصائل معارضة سورية, مدعومة من تركيا, من السيطرة على مدينة جرابلس بالكامل، بعد معارك مع “داعش”, كما انتزعت عدة قرى في جنوب غرب المدينة من الاكراد والتنظيم.

وأشارت تركيا, في عدة مناسبات, الى ان الهدف من غاراتها في سوريا هو إبعاد الجماعات المتشددة والفصائل الكردية المسلحة من الحدود.

“احرار الشرقية” تطرد قوات خاصة أمريكية من الراعي

قام الثوار في بلدة الراعي بريف حلب بمنع مجموعة من العسكريين الأمريكيين من دخول البلدة وبطردهم منها وقال الثوار إنهم يرفضون وجود من قام “بقتل القادة في جنوب حلب”.

وقالت مصادر ميدانية لأورينت قامت الفرقة 51 من الجيش الحر بإدخال نحو 40 عنصراً أمريكياً من القوات الخاصة الأمريكية باتجاه مدينة الراعي لكن مع وصولهم ومعرفة فصائل الحر بقدوم جنود أمريكيين قام المقاتلون في فصيل “أحرار الشرقية” بالتجمهر ومنع الأمريكيين من الدخول وبدأوا بترديد الهتافات الغاضبة لا سيما بسبب قيام الطائرات الأمريكية با ستهداف مراكز لجبهة “فتح الشام”.

والهدف المعلن وراء قدوم المراقبين الأمريكيين هو المشاركة في مراقبة تنظيم الدولة ولكن المراقبون في المنطقة يقولون أن الهدف الحقيقي لهم هو مراقبة قوات درع الفرات لضمان عدم اشتباكها مع تنظيم “قوات سوريا الديمقراطية”.

وكالة: عسكريون أمريكيون دخلوا بلدة الراعي السورية وانسحبوا بعد احتجاج معارضين

افادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر “كبير من المعارضة السورية” إن “عددا صغيرا من القوات الأمريكية دخل بلدة الراعي السورية قرب الحدود مع تركيا يوم الجمعة في إطار عمليات تنسيق الضربات الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وأضاف المصدر, بحسب الوكالة, أن “العسكريين الأمريكيين الذين تراوح عددهم بين خمسة وستة اضطروا للانسحاب صوب الحدود التركية بعدما احتج مقاتلون سوريون على وجودهم في البلدة”.

من جهته, قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إن “العسكريين الأمريكيين غادروا بلدة الراعي لكنهم ما زالوا داخل سوريا”.

وكانت فصائل معارضة من تركيا استعادت السيطرة مؤخرا على بلدة الراعي بعد ايام على السيطرة على جرابلس في اطار عملية “درع الفرات” التي انطلقت في 24 اب الماضي

شام تايمز

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