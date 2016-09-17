أمريكا تسلم روسيا بيانات حول مواقع المعارضة المعتدلة دون فصلها عن مواقع النصرة

سلمت الولايات المتحدة روسيا, للمرة الأولى, يوم الجمعة, بيانات حول مواقع تمركز مجموعات المعارضة الخاضعة لسيطرتها دون فصلها عن مواقع “جبهة النصرة”.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن المبعوث الروسي الخاص من وزارة الدفاع في مجموعات وقف إطلاق النار والشؤون الإنسانية في جنيف ألكسندر زورين قوله إن “الضباط الروس وممثلي البنتاغون والمخابرات الأمريكية أجروا اتصالات في جنيف”, مشيرا إلى أن “الجانب الأمريكي قدم بيانات متعلقة بمناطق تمركز الجماعات المسلحة الخاضعة للولايات المتحدة”.

وأضاف زورين أن “التحليل الأولي للبيانات لم يسمح بفصل المعارضة المعتدلة عن جبهة النصرة”.

وركز الجانبان الروسي والأمريكي خلال الاتصالات على أهمية توفير المعلومات اللازمة لفصل الأراضي الخاضعة لسيطرة الإرهابيين والمعارضة, بحسب المبعوث الخاص.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال, يوم الأربعاء, في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جون كيري, إن على واشنطن ضرورة تنفيذ وعدها بفصل المعارضة المعتدلة عن “جبهة النصرة” ومجموعات متحالفة معها. وذلك عقب ملاحظته توجه بعض الأطراف لتلميع تنظيم “جبهة النصرة” بغية شطبه من قائمة المنظمات الإرهابية.

وأعلنت الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تتوقع انفصال المعارضة المعتدلة في سوريا عن تنظيم “جبهة النصرة” في الأيام القريبة القادمة.

ودخلت حزمة الاتفاقات الروسية الأمريكية حول إحلال الهدنة في سوريا حيز التنفيذ, الاثنين الماضي, اذ انه بموجب هذه الاتفاقات، تستمر الهدنة 48 ساعة، على أن يتم تمديدها خمسة أيام أخرى. وتشمل المرحلة التالية البدء بالتنسيق التام بين أمريكا وروسيا في قتال تنظيم “داعش” وجبهة “فتح الشام”. وذلك بالتزامن مع تعليق نشاط الطيران السوري فيها.

شام تايمز

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