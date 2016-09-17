روسيا تعلن استعدادها لتمديد اتفاق وقف اطلاق النار في سوريا لمدة 72 ساعة اخرى

أبدت موسكو استعدادها لتمديد وقف اطلاق النار في سوريا لمدة 72 ساعة اخرى, ابتداءاَ من مساء الجمعة, في وقت يعاني اتفاق الهدنة من عراقيل في التنفيذ بعدة نقاط, لاسيما ايصال المساعدات الانسانية الى حلب.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) عن مسؤول روسي رفيع المستوى, لم تسمه, إن “موسكو مستعدة لتمديد الهدنة لمدة 72 ساعة أخرى، ابتداء من مساء الجمعة، بالرغم من الاتهامات التي وجهتها وزارة الدفاع الروسية لواشنطن، بأنها لا تلتزم بالاتفاق”.

وكانت روسيا واميركا اتفقتا, يوم الاربعاء, على تمديد وقف اطلاق النار في سوريا 48 ساعة اضافية.

ودخلت الهدنة في سوريا, حيز التنفيذ, اعتبارا من يوم الاثنين الماضي اول ايام عيد الاضحى, بموجب الاتفاق الروسي – الامريكي, الا انها واجهت بعض الخروقات, حيث تبادلت القوات النظامية ومصادر معارضة, الاتهامات بخصوص “خرق نظام الهدنة”.

وبموجب الاتفاق الروسي – الامريكي, تستمر الهدنة 48 ساعة، على أن يتم تمديدها خمسة أيام أخرى, وتشمل المرحلة التالية البدء بالتنسيق التام بين أمريكا وروسيا في قتال تنظيم “داعش” وجبهة فتح الشام , وذلك بالتزامن مع تعليق نشاط الطيران السوري فيها.

وتشدد روسيا مرارا على نشر الاتفاق الروسي الأمريكي حول إحلال الهدنة بسوريا ومحاربة الإرهاب والتسوية السياسية من أجل منع أي تفسير خاطئ للاتفاق، الأمر الذي لم تعلق عليه واشنطن.

ويعاني الاتفاق الروسي الأمريكي حول سوريا من تعثر في التنفيذ بعدة نقاط، وتحديداً إيصال المساعدات الى مناطق محاصرة في حلب، فضلاً عن تبادل الاتهامات بين الروس والامريكيان حول محاولة “التنصل” من تنفيذ التزاماتهما بموجب الاتفاق.

شام تايمز

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