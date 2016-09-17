عقب يوم من بدء الانسحاب .. روسيا الجيش السوري أعاد قواته وعتاده لطريق الكاستيلو

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها يوم الجمعة, إن الجيش النظامي أعاد قواته وأسلحته الى طريق الكاستيلو في حلب, وذلك عقب تعرض الكاستيلو لإطلاق نار من الفصائل المعارضة.

وكانت هيئة الاركان الروسية أعلنت, يوم الخميس, ان الجيش النظامي بدأ بسحب المعدات العسكرية و الآليات الثقيلة من طريق الكاستيلو في حلب من أجل إنشاء منطقة منزوعة من السلاح, وذلك بموجب الاتفاق الروسي الامريكي, في وقت اشار البنتاغون الى انه لا يمكنه تاكيد ذلك.

وكان مركز حميميم التابع لوزارة الدفاع الروسية اعلن, يوم الاربعاء, ان القوات الحكومية مستعدة للانسحاب من طريق الكاستيلو في حلب بالتزامن مع تنفيذ وحدات المعارضة للعملية نفسها في الساعة التاسعة صباحا من يوم الخميس.

وجاء ذلك بعدما أقام المركز الروسي لتنسيق المصالحة في سوريا نقطة مراقبة متنقلة على طريق الكاستيلو شمال مدينة حلب عند مدخل المدينة.

وينص الاتفاق الروسي – الأمريكي على سحب السلاح من قبل القوات السورية والمسحلين بشكل متواز.

ودخلت حزمة الاتفاقات الروسية الأمريكية الأخيرة حول إحلال الهدنة في سوريا حيز التنفيذ، الاثنين , اذ انه بموجب هذه الاتفاقات، تستمر الهدنة 48 ساعة، على أن يتم تمديدها خمسة أيام أخرى, وتشمل المرحلة التالية البدء بالتنسيق التام بين أمريكا وروسيا في قتال تنظيم “داعش” وجبهة “فتح الشام”, وذلك بالتزامن مع تعليق نشاط الطيران السوري فيها

شام تايمز

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