كافاني يتوهج في فوز ساحق لباريس سان جيرمان على كان

قاد الأوروجوياني إدينسون كافاني فريقه باريس سان جيرمان للفوز على مضيفه كان بسداسية نظيفة، مساء اليوم الجمعة على استاد ميشيل دورنانو، في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل كافاني أربعة أهداف “سوبر هاتريك” في الشوط الأول في الدقائق (12) و(23 من ضربة جزاء) و(38) و(45)، وأضاف البرازيلي لوكاس مورا الهدف الخامس في الدقيقة (67)، واختتم البديل جان كيفين أوجستين سداسية الفريق الباريس الضيف من تسديدة قوية في الدقيقة (79).

وانتزع فريق باريس سان جيرمان صدارة الليج 1 من موناكو مؤقتا وبفارق الأهداف بعدما رفع رصيده إلى (10 نقاط)، في المقابل تجمد رصيد كان عند (6 نقاط) في المركز العاشر.

ولعب الإسباني أوناي إيمري، مدرب باريس سان جيرمان، بطريقة (4-3-3) معتمدا على تشكيلة مكونة من أريولا وتياجو سيلفا وماكسويل وأورييه وماركينوس وفيراتي ورابيو وكريتشوفياك ولوكاس مورا وآنخل دي ماريا وكافاني، في المقابل، لعب الفرنسي باتريس جاراندي، مدرب كان، بطريقة (4-2-3-1).

جاءت المباراة من جانب واحد حيث استحوذ باريس سان جيرمان على الكرة مبكرا وهدد مرمى كان مبكرا عبر تسديدة كافاني مرت بجوار القائم (4) ومحاولة أخرى علت العارضة (10) بينما مرت رأسية داميان دا سيلفا لاعب كان فوق العارضة (10).

جاء الهدف الأول من عرضية ماكسويل من الجانب الأيسر مرت من بين قدمي لوكاس لتصل إلى كافاني الذي سددها قوية لترتيب بالقائم في طريقها لهز الشباك في الدقيقة (12).

ونجح كافاني في إحراز الهدف الثاني من ضربة جزاء بعدما تعرض لوكاس للإعاقة داخل منطقة الجزاء لم يتردد حكم اللقاء في احتساب ركلة جزاء ترجمها كافي لهدف ثانٍ في الدقيقة 23.

تمكن كافاني من إضافة الهدف الثالث له وفريقه بعدما استغل عرضية متقنة من زميله ماكسويل لمتابعة بقدمه في مرمى كان في الدقيقة (38).

وفي الدقيقة (45) واصل كافاني التهديف مسجلا هدفا رابعا من تسديدة قوية مستغلا تمريرة زميله البلجيكي مونيير لينتهي الشوط الأول بعدها بتقدم الضيوف على أصحاب الأرض برباعية كافاني.

وفي الشوط الثاني شارك البديل الإسباني خيسي رودريجيز على حساب كافاني، بينما دفع مدرب كان بتبديلين دفعة واحدة حيث أشرك اديوتي بدلا من بازيل وديوماندي على حساب سيوبي.

دخل باريس سان جيرمان الشوط الثاني بحثا عن الهدف الخامس، وكاد رابيو أن يحقق طموحات الباريسيين لولا أن تسديدته مرت بجوار القائم (47)، ورد عليه روديلين بتسديدتين لأصحاب الارض مرتا بجوار القائم (52 و55)، تبعه ماتكسويل بتسديدة فوق العارضة (58).

دفع إيمري بتبديل ثاني لباريس سان جيرمان حيث أشرك أوجستين بدلا من دي ماريا ليتمكن البديل أوجستين من تمريرة الكرة لزميله لوكاس مورا الذي سددها قوية في شباك فيركوتر حارس كان في الدقيقة (67).

واختتم أوجستين سداسية باريس سان جيرمان من تسديدة قوية مستغلا تمريرة زميله رابيو، بينما أهدر خيسي فرصتين لتهديف لينتهي اللقاء بفوز باريس سان جيرمان على كان (6-0).

كووورة

شام تايمز

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