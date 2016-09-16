سانا : ضحايا بقذائف في دمشق والقنيطرة وحلب وكفريا

ذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة القنيطرة في تصريح أن المجموعات المسلحة أطلقت مساء اليوم من قرية جباثا الخشب عدة قذائف هاون على منازل المواطنين في بلدة خان أرنبة ما تسبب “باستشهاد فتاة وإصابة طفلة عمرها أربع سنوات بجروح خطرة ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة”.

وأشار المصدر في وقت سابق اليوم إلى أن المجموعات المسلحة المنتشرة في أحراج جباتا الخشب أطلقت ظهر اليوم 11 قذيفة هاون ومدفعية على منازل قرية حضر تسببت بإصابة 3 أشخاص بينهم طفل ووقوع أضرار مادية.

ولفت المصدر إلى أن المجموعات المسلحة “أطلقت نيران رشاشات ثقيلة وقذائف هاون على خان أرنبة ومدينة البعث ما تسبب بأضرار مادية في المنازل والممتلكات”.

واستشهدت طفلة وأصيب 3 أشخاص بجروح أمس جراء استهداف المجموعات المسلحة بقذائف الهاون والمدفعية قرية حضر.

إصابة 3 أشخاص عبر استهداف المجموعات المسلحة حي القابون السكني ومنطقة العباسيين بالقذائف

كما أصيب 3 أشخاص بجروح جراء اعتداء إرهابي بالقذائف الصاروخية على حي القابون السكني في خرق جديد لنظام التهدئة من قبل المجموعات المسلحة.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أن “إرهابيين استهدفوا صباح اليوم حي القابون السكني بقذيفة صاروخية اسفرت عن إصابة 3 أشخاص بجروح في حين أطلقوا 5 قذائف أخرى سقطت في محيط الشركة الخماسية في منطقة العباسيين ما تسبب بوقوع أضرار مادية فقط “.

إصابة شخصين بجروح في اعتداء المجموعات المسلحة برصاص القنص على بلدة كفريا

وفي ريف إدلب الشمالي أصيب شابان بجروح جراء خرق المجموعات المسلحة نظام التهدئة بإطلاقها رصاص القنص على بلدة كفريا المحاصرة.

وأفادت مصادر أهلية بأن “المجموعات الإرهابية المسلحة المنتشرة على اتجاه معرتمصرين استهدفت برصاص القنص منازل المواطنين في بلدة كفريا ما أسفر عن اصابة شابين في العقدين الثاني والثالث من العمر”.

وأصيب أمس طفل بجروح جراء خرق المجموعات المسلحة نظام التهدئة بإطلاق رصاص القنص على بلدة الفوعة المحاصرة بريف ادلب الشمالي.

أضرار مادية في كنيسة بحي العزيزية جراء خرق المجموعات المسلحة لنظام التهدئة في حلب

كما استهدفت مجموعات مسلحة بقذيفة صاروخية حي العزيزية بمدينة حلب أدت إلى وقوع اضرار مادية في مبنى كنيسة السريان الكاثوليك وذلك في خرق لنظام التهدئة المعلن.

و نقلا عن مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب فإن “إرهابيين أطلقوا قذيفة صاروخية سقطت على الطبقة الثانية من كنيسة السريان الكاثوليك الواقعة على أطراف حي العزيزية وتسببت بأضرار مادية في الكنيسة”.

وانتهكت المجموعات المسلحة أمس نظام التهدئة 23 مرة في حلب عبر استهدافها بالرصاص والرشاشات والقذائف عددا من المناطق السكنية والمنشآت المدينة والنقاط العسكرية في حلب وريفها.

شام تايمز

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