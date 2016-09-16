وزارة الدفاع البريطانية تعتذر لغرق صبي عراقي بأيدي جنودها

لندن ـ “شام تايمز”: اعربت وزارة الدفاع البريطانية عن أسفها العميق لغرق صبي عرقي في الخامسة عشرة من العمر بأيدي جنودها قبل أكثر من عشر سنوات.

وقالت صحيفة (الغارديان) إن أربعة جنود بريطانيين أجبروا الصبي العراقي، أحمد جبار كريم، على السباحة في قناة شط البصرة بعد اعتقاله بشبهة السرقة، ما أدى إلى وفاته غرقاً في أيار/مايو 2003.

واضافت أن تقريراً أعده القاضي السابق في المحكمة العليا بلندن جورج نيومان خلص إلى أن الجنود البريطانيين تعاملوا بمنتهى القسوة مع الصبي العراقي أحمد وقاموا بالاعتداء عليه إثر اعتقاله، قبل نقله إلى الممر المائي في عربة مدرعة.

واشار التقرير إلى أن الجنود البريطانيين أجبروا أحمد وثلاثة معتقلين آخرين على النزول في مياه القناة بعد وصولهم إليها، إلا أن الصبي لم يكن يجيد السباحة ما أدى إلى غرقه.

واعتبر أن فشل الجنود البريطانيين في مساعدة الصبي العراقي كان واضحاً ومحدداً وأدى إلى وفاته غرقاً، لأنهم أجبروه على الغوص تحت مياه قناة شط البصرة وكانوا على علم بأنه عانى من صعوبة في السباحة قبل وفاته.

وكانت محكمة بريطانية حاكمت الجنود الأربعة بتهمة القتل غير العمد، وبرّأتهم من تهم التسبب في غرق الصبي العراقي عام 2006.

شام تايمز

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