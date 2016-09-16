وزارة العدل تنجز إعداد التصميمات اللازمة لبرامج المحاكم المدنية والجزائية والشرعية والجمركية

أتمت وزارة العدل إعداد التصميمات اللازمة لبرامج المحاكم المدنية والجزائية والشرعية والجمركية بالتعاون مع المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.

وأكدت الوزارة أن هذه البرامج التي أعد التصميمات البرمجية لها خبراء وطنيون سيتم وضعها في الخدمة في سائر العدليات بعد تأمين الاعتمادات اللازمة للتجهيزات الفنية والشبكية والكهربائية.

ولفتت الوزارة إلى أن البرنامج اللازم لعمل محكمة النقض سيتم إعداده خلال الفترة القادمة.

سانا

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes