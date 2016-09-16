العفو الدولية تنظم في لندن مسيرة “الترحيب باللاجئين” بمشاركة ممثلين وموسيقيين بريطانيين بارزين وللاحتجاج على سوء تعامل الحكومة البريطانية مع أزمة اللاجئين

لندن ـ “شام تايمز”: اعلنت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان أنها ستنظم السبت في لندن ما اسمتها مسيرة “الترحيب باللاجئين”، بمشاركة مجموعة من أبرز الممثلين والموسيقيين البريطانيين.

وقالت المنظمة إن المسيرة تهدف للاحتجاج على سوء تعامل الحكومة البريطانية مع أزمة اللاجئين ومساهمتها في مفاقمة أوضاعهم، والتسبب في البؤس الذي لحق بآلاف الأشخاص الفارين من النزاع والاضطهاد الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء أوروبا والعالم.

واضافت أن الممثلين جورج ماكاي وسايمون ريكس والممثلتين جولييت ستيفنسون وفانيسا ريدغريف، سيكونون من بين الفنانين والموسيقيين البريطانيين وسينضمون إلى الآلاف من سكان لندن وجميع أنحاء البلاد في المسيرة لحث رئيسة الوزراء تريزا ماي على اعادة توطين المزيد من اللاجئين في المملكة المتحدة.

واشارت المنظمة إلى أن عضو مجلس اللوردات ألف دابس والنائبة عن حزب الخضر المعارض كارولين لوكس والبارونة شاهين ولاجئ سوري يُدعى خالد عقاد، سيلقون كلمات أمام المشاركين في المسيرة بساحة البرلمان.

وتأتي المسيرة قبل يومين من لقاء يعقده قادة العالم في مدينة نيويورك الأمريكية لمناقشة استجابة المجتمع الدولي لأزمة اللاجئين العالمية.

ودعت المنظمة حكومات العالم، ولا سيما البلدان الغنية، إلى الالتزام باعادة توطين أكبر عدد ممكن من اللاجئين، وتوفير السبل القانونية الأخرى لتأمين سلامتهم.

وقالت كيت ألن مديرة منظمة العفو الدولية فرع المملكة المتحدة “إن السلطات المحلية في المملكة المتحدة أخذت المسؤولية على عاتقها وبذلت ما في وسعها لدعم اللاجئين، بعد أن صار فشل الحكومة البريطانية في قيادة أزمة اللاجئين صادماً تماماً”.

واضافت ألن “مسيرة الترحيب باللاجئين تعكس حقيقة أن الناس العاديين في بريطانيا يهتمون بشكل كبير بأزمة اللاجئين، والذين شهد العديد منهم أسرهم وهي تتمزق ومنازلهم وهي تُدمر بفعل القتال الدائر في بلادهم، ويتعين على المملكة المتحدة، باعتبارها واحدة من أغنى البلدان في العالم، أن تفعل المزيد لمساعدتهم”.

شام تايمز

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