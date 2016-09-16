بالفيديو .. طائرة أندونيسية تحط على بطنها بعد تعطل معدات الهبوط

اضطر قبطان طائرة تجارية للهبوط بها دون عجلات، بعد أن تعطلت تجهيزات الهبوط الأساسية، وحطت الطائرة على بطنها على المدرج بأحد المطارات الأندونيسية.

وتظهر المشاهد التي تم تصويرها في مطار وامينا بمقاطعة بابوا صباح الثلاثاء، لحظة هبوط الطائرة من طراز بوينغ 737-300 إف على بطنها، وتصاعد الدخان منها، قبل أن تسارع فرق الإطفاء للتعامل مع الموقف.

ولم يتمكن قبطان الطائرة من فتح عجلات الطائرة في الوقت المناسب، مما أدى إلى انزلاق الطائرة على بطنها على طول المدرج، ولم يكن قادراً على كبح جماحها، إلى أن توقفت وحدها، بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.

وبحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، سارعت السلطات الأندونيسية إلى إغلاق المطار، وفتحت تحقيقاً في الحادثة، للوقوف على الأسباب التي أدت إلى هبوط الطائرة بهذه الطريقة الخطيرة. ويعتقد أن الطائرة كانت تحمل بعض البضائع بما في ذلك السكر والأرز، وغادرت من مطار سينتاني في جايابورا بطريقها إلى مطار وامينا.

وبعد الهبوط تمكن الطيّار ومساعده وأحد الفنيين من مغادرة الطائرة دون أن يتعرضوا لأي أذى، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن هناك العديد من الأعطال التي لحقت بالطائرة، حيث تحطمت معدات الهبوط والعجلات وتوقف أحد المحركات عن العمل.



شام تايمز

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