بالفيديو .. مغامر أمريكي يقفز من سطح فندق إلى حمام السباحة

يرغب البعض باستعراض مهاراتهم وقدراتهم في السباحة والغطس، من خلال القفز من ارتفاعات عالية، لكن مغامراً أمريكياً ذهب بعيداً في هذا المجال، عندما قرر أن يقفز من سطح فندق إلى حوض السباحة.

وفي مقطع الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي على نحو واسع، يظهر الرجل وهو يصعد سلالم الفندق وهو يلهث من التعب، قبل أن يصل إلى السطح، استعداداً لتنفيذ مغامرته المجنونة بحسب ما أوردت صحيفة دايلي ميل البريطانية.

و بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، لم ينتظر المغامر طويلاً، فسرعان ما ألقى بالمنشفة التي كانت على رأسه جانباً، قبل أن يتجاوز سور سطح الفندق، ويلقي بنفسه مباشرة إلى حمّام السباحة من على ارتفاع عدة طوابق.

وتمكن الرجل من الوصول إلى هدفه بدقة، وشوهد في الفيديو المنشور على موقع ليف ليك وهو يسبح للخروج من حمّام السباحة، قبل أن يقفز من فوق السور ليهرب من الفندق الذي تسلل إليه لتنفيذ هذه القفزة الخطيرة.

شام تايمز

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