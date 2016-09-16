قناة “بي بي سي” : طبيب يشرف على إجراء عملية جراحية معقدة في حلب المحاصرة عبر سكايب من مكتبه في بريطانيا ( فيديو )

أشرف الجراح البريطاني “ديفيد نوت” على عملية جراحية معقدة، جرت على بعد آلاف الأميال في أحد أحياء حلب المحاصرة بقوات النظام والمليشيات .

ومن مكتبه في بريطانيا، وعبر “سكايب”، وجّه “نوت” جراحين كانوا يعلمون في حلب على ترميم فك لمريض يدعى محمد، أصيب في قصف للطيران الروسي.

وعرضت قناة “بي بي سي” في إحدى برامجها المسائية تقريرا عن “نوت” وهو يقوم بالتواصل مع الجراحين، الذين قال إنهم من ضمن من دربهم سابقا في حلب، حين زارها قبل نحو سنتين.

ووصف “نوت” تجربة الإشراف -من بعيد- على عملية جراحية معقدة، بأنها من أكثر التجارب المثيرة التي خاضها في حياته.

وكشف “نوت” خلال البرنامج، الذي تابعت “زمان الوصل” مقتطفات منه، أنه ومنذ 2011 لقي 754 طبيبا حتفهم في منطقة الشمال السوري وحده.

ووصف “نوت” ظروف العمل في حلب بأنها الأسوأ، نظرا لأن المستشفيات والأطباء يتعرضون للاستهداف بشكل متواصل.

وفي إحدى فقرات التقرير المصور، ظهر طبيب سوري ممن شاركوا في العملية، موجها الشكر للجراح “نوت” على مساهمته التي لولاها ما تمت هذه العملية المعقدة.



شام تايمز

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