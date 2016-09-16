أومتيتي يعد جماهير برشلونة ب”نيو لوك” بشرط

ظهر اللاعب الدولي الفرنسي في صفوف نادي برشلونة الإسباني صامويل أومتيتي، في أحد البرامج الإذاعية في كادينا سير الإسبانية للحديث حول موسمه الأول في برشلونة.

وقال أومتيتي في بداية حديثه :”آمل أن أستمر بتقديم الأداء الجيد، وأن أبقى هنا لأطول فترة ممكنة والفوز بالألقاب، أحاول أن أتعلم كل شئ يقوله لنا المدرب خلال الجلسات التدريبية”.

وأضاف: “دائمًا كنت أحب التمريرة الواحدة، ولكن المدرب يطلب مني أن أقوم بتمريرات قصيرة عديدة، ويصر على هذا الأمر”.

وتابع :”منذ شهر مارس الماضي وأنا أعلم اهتمام نادي برشلونة بي، عندما سمعت هذا النبأ كنت سعيدًا جدًا”.

وحول ميسي قال :”ميسي هو أفضل لاعب في العالم إنه ظاهرة. حتى في التدريبات العملية، في التدريبات أحب اللعب ضد ميسي وسواريز ونيمار لكي أتعلم أكثر”.

وعن زميليه في دفاع الفريق بيكيه وماسكيرانو قال :”أنا أتعلم من بيكيه دائمًا إنه لاعب رائع. ماسكيرانو القائد على أرض الملعب إنه مثال للمثالية”.

واختتم بوعد جماهير برشلونة وقال :”إذا فزنا بدوري أبطال أوروبا سأصبغ شعري باللون الأصفر”.

كووورة

شام تايمز

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