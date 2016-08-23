مكاو أرضا لمنتخب سورية بكرة القدم بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم

أعلن الأمين العام لاتحاد كرة القدم قتيبة الرفاعي أن الاتحاد الآسيوي وافق على أن تكون مكاو مكانا لإقامة مباريات المنتخب الوطني بكرة القدم للرجال في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

و قال الرفاعي إنه تم “حسم موضوع الأرض التي سيلعب عليها منتخبنا الوطني بعد موافقة الاتحادين الآسيوي والدولي على اعتماد مكاو مكانا ليلعب فيه منتخبنا مبارياته الخمس في التصفيات”.

ويخوض منتخبنا الدور النهائي للتصفيات ضمن المجموعة الأولى ويستهل مبارياته بلقاء مضيفه منتخب أوزبكستان في الأول من الشهر القادم وبعدها بخمسة أيام يستضيف منتخب كوريا الجنوبية على أن يلتقي مضيفه الصيني في السادس من تشرين الأول القادم ثم منتخب قطر في الحادي عشر منه ويختتم مباريات مرحلة الذهاب باستضافة نظيره الإيراني في الخامس عشر من تشرين الثاني القادم.

سانا

شام تايمز

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