افتتاح مزود خدمة الانترنت الخاص بالمؤسسة العسكرية “إباء”

افتتح العماد فهد جاسم الفريج وزير الدفاع مزود خدمة الانترنت الخاص بالمؤسسة العسكرية “إباء” لتقديم خدماته لعائلات وعناصر الجيش العربي السوري ولذوي الشهداء والمحاربين القدامى بأعلى قيم الجودة.

واطلع نائب القائد العام للجيش على التقنيات الحديثة التي يضمها المزود بمخدماته وآلات إدارته التي قام بتركيبها وبرمجتها والإشراف عليها مهندسون من وزارة الدفاع.

وتفقد العماد الفريج آلية تشغيل المزود وكيفية إدارته بما يضمن استخداما أكثر أمانا عبر تقديم خدمات الاتصالات بحزم البيانات المتطورة بسرعات مختلفة تصل إلى 24 ميغابايت وتلبية احتياجات الاتصال بالشبكة لأكثر من مليون شخص في طاقته القصوى.

وقال مدير مزود خدمة الانترنت هاني إبراهيم في تصريح خلال الافتتاح: إن الخدمات التي يقدمها المزود هي خدمة النفاذ إلى الشبكة الدولية من خلال بوابات الخدمة العريضة “آ دي إس إل” وخدمة الانترنت “ليز لاين” من خلال الدارات المهجرة واستضافة المواقع الالكترونية والاستضافة المكانية للمخدمات إضافة إلى تقديم المخدمات الافتراضية.

ولفت ابراهيم إلى أن مزود خدمة الانترنت “إباء” يستطيع تخديم 32 ألف مشترك كمرحلة أولى ويمكن بالسعة القصوى أن يقوم بتخديم مليون مشترك.

وسيغطي المخدم جميع المحافظات عن طريق المراكز الفرعية في كل محافظة بالجودة ودقة الأداء نفسهما وسيتواصل مع المشتركين شبكة من عملاء خدمة الزبائن المدربين.

شام تايمز

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