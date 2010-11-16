عثمان الحناوي: بليغ حمدي مكث في دمشق أربع سنوات قدم خلالها لميادة الحناوي 17 لحناً

تعود بك زوايا المحل، والصور التي اعتلت وانتشرت على جدرانه إلى الزمن الجميل الذي شهد وجود عمالقة الفن العربي من كتاب وملحنين ومطربين.



فهنا صورة للكبير محمد سلطان، وهناك أخرى للعملاق بليغ حمدي وفي زاوية أخرى تربعت صورة للعظيمة ميادة الحناوي.

أسطوانات نادرة تعود لعشرات السنين، استطاع عثمان حناوي جمعها عبر السنوات الماضية، موثقاً اللحظات التي تواجد فيها مع كبار الفنانين العرب الخالدين مستغلاً جميع المناسبات والجمعات ليسجل تفاصيلها التي يندر العثور عليها إلا عنده.

نثرات من ذهب الزمان اسم برنامجه الذي يطل به مع الإعلامية الكبيرة هيام الحموي عبر أثير إذاعة شام إف إم ليسمعنا أعذب الكلمات ويطربنا بأجمل الألحان من مقتنياته التي طالما اعتبرها ثروته الحقيقية التي يفاخر بها.

التقيت السيد عثمان حناوي وكان معه اللقاء التالي:

كيف استطعت أن تجمع هذه الاسطوانات والكاسيتات التي تعد ثروة موسيقية نادرة في وقتنا الراهن؟

المناخ الذي عشت فيه والبيئة التي ترعرعت بها وحبي للموسيقا ساعدتني كثيراً فأبي وأمي وأخواتي يتمتعون بأصوات جميلة وحتى أنا أملك خامة صوتية جيدة إلا أنني لم أحترف الغناء… هذه البيئة كونت لدي فكرة عن زمن الفن الجميل.

عندما كنت صغيراً كنت أشتري بمصروفي الكاسيتات والتسجيلات من محلات الكاسيت القديمة وفي ذلك الوقت لم يكن هناك سوى الكاسيتات والإسطوانات الكبيرة المصنوعة من مادة الزفت، فكنت أبحث عن بائعي الكاسيتات القديمين في الصنعة ومن كانوا يهوون تسجيل المميز، حيث كانوا ينتظرون بالثانية حفلات أم كلثوم وعبد الحليم وفريد الأطرش لتسجيلها بنظافة.

كنت أبحث عن تسجيلات لمطربين قدامى أمثال صالح عبد الحي وأسمهان وفريد الأطرش وعادل مأمون، وعن الأغنية النادرة ولو دفعت مقابلها كل ما أملك من نقود.. فكان توجهي للعظماء.

أنشأت مكتبة موسيقية، وأصدقائي كانوا يستهزئون بمكتبتي ويسألونني دائماً عن النتائج التي سأحصل عليها، علماً أن هدفي ليس مادياً ولكني أجمع هذه الأعمال الثمينة والقيمة والنادرة كهواية فقط.

وفي مرحلة ثانية لكوني كنت مدير أعمال أختي الفنانة ميادة الحناوي وما زلت، التقيت بالفنانين العمالقة مثل محمد عبد الوهاب الذي تعاملت معه عن قرب لسنة ونصف السنة تقريباً، ومن ثم توالت الأمور والتقيت بالموسيقار العظيم رياض السنباطي الذي طلبت منه قصيدة أشواق لميادة الحناوي، فأعطاها إياها بلا أدنى مانع وتنازل عنها مباشرة.

التقيت بعدها بالموسيقار الخالد محمد الموجي، والعظيم بليغ حمدي الذي جاء إلى دمشق خصوصاً من أجل ميادة ومكث أربع سنوات، فكنت ظله، وقدم خلال هذه الفترة قمة ألحانه لميادة الحناوي مثل (فاتت سنة)، (حبينا)، (الحب اللي كان) و(مش عويدك) و(سيدي أنا) و(أعمل إيه) و(أول وآخر حبيب) و(أنا بعشقك)،

حيث قدم بليغ لميادة (17) لحناً.. كنت أملك مسجلة وأسجل جلساتنا وأغانيه خلالها بعد استشارته طبعاً، فكنت ظله وصديقه وأخاه، بليغ حساس جداً، كان يطلب مني البقاء معه دوماً، وكان يحدثني عن عبد الحليم وأم كلثوم ولقائه معهما، فوثقت كل شيء.

ومن خلال مسيرتي مع ميادة التقيت بالصحفيين والكتاب والإعلاميين الكبار أمثال الأستاذ وجدي الحكيم الذي كنت أجلس معه لساعات وكان يحدثني عن الفن والفنانين لكونه صديق كل الفنانين.

وكنت أحصل على قصص وأخبار السنباطي من صديقي ابنه أحمد… حتى الموجي كان يسجل في الشام ويعطيني تصريحات وأغنيات فكنت اقتنيها وأحافظ عليها.

يوجد أعمال وتسجيلات أحتفظ بها، ولم أعلن عنها منذ 25 سنة، كنت أرفض إعطاءها لأي شخص… حتى أختي ميادة كنت أعطيها التسجيل تسمعه ومن ثم تعيده لي.. في الفترة الأخيرة رغبت بأن أظهر الأشياء التي أحتفظ بها ليسمعها الناس فمن الممكن ألا يحبها أولادي وأقاربي.

فكرت ببرنامج وتحدثت بفكرته مع الإعلامية الكبيرة والرائعة هيام حموي فوافقت فوراً على الفكرة لأنها كانت تفكر بها أيضاً وطلبت مني أن أترك اسم البرنامج لها فسمته (نثرات من ذهب الزمان)..

وأخبرتها أن هدفي هو أن يسمع الناس أشياء قد يتقبلونها وقد لا يتقبلونها ولكن لا بأس بأن نسبح بعكس التيار في هذا الزمن الذي يفرز لنا الفن الرديء، ولنعرف الناس بصناع الفن الجميل أمثال صالح عبد الحي وشهرزاد ونجاة علي وعادل مأمون وكارم محمود ومحمد قنديل، وللأسف فقد بدأت هذه الأسماء بالانقراض فقلما نجد أعمالهم في محلات الكاسيتات.

فمن خلال برنامجنا نسعى لتسليط الضوء على هذه الأعمال فأنا لست بباحث ولست بناقد ولست بمذيع فأنا هاو وجامع لتراث جميل، ويوجد الكثير من الناس يحتفظون بالتراث أمثال الأستاذ (محمود حديد) والأستاذ (محمد المصري)الذين لهم مكتباتهم الخاصة.

بعد سماع الناس للبرنامج هل زاد الطلب على هذه الأغاني والأعمال؟

أكيد، فمن خلال البرنامج زادت نسبة من يطلب هذه الأعمال، قبل البرنامج كان يأتيني أشخاص يطلبون هذه التسجيلات على الرغم من أنني لم أعرضها يوماً للبيع…

يوماً ما جاءني شخص متيم ببليغ حمدي وأخبرني أنه يحبه كثيراً، وطلب أعماله فاستجبت له وأخذت منه مبلغاً رمزياً مقابل بعض الكاسيتات، فأنا لابد أن أعرف لمن أعطي هذه الأعمال التي يجب على من يقتنيها أن يعرف قيمتها.

لدي سهرات نادرة على العود للسنباطي ولليلى مراد، وسهرات سنة 1949 ببيت الصحفي العظيم محمد التابعي يحيها محمد عبد الوهاب وتحية كاريوكا، وأنور وجدي وليلى مراد وزكريا أحمد، حيث كانوا يجلسون جلسة عفوية ويغنون فكنت أسجل هذه السهرات وأقتنيها، وكنت أشتري أيضاً جزءاً من هذه الحفلات بمبالغ كبيرة…

وهذه التسجيلات تحتاج إلى جهد وتعب كبيرين، حيث تكون نوعيتها سيئة جداً لأنها مسجلة بطريقة عفوية، وليست تسجيلاً إذاعياً، فكنت أفلترها وأقوم بعده عمليات لتخرج بهذه النظافة.

عندي ما يقارب الـ2000 ساعة نادرة.

عاصرت زمن العمالقة… واليوم أنت تبيع كاسيتات جديدة لمطربين معاصرين… كيف تتقبل الموجة الجديدة؟

أتقبل هؤلاء المطربين لدقائق محدودة لأنهم مفروضون علي – لأنني صاحب شركة – على الأقل لأتعرف عليهم، فإذا دخل علي زبون وطلب مني أغنية لمطرب ما فسأعرفه… أعطي هذا المطرب من وقتي دقائق ولكن لا أضعه في قلبي وعقلي ووجداني وخاصة أصحاب الأغاني الخالية من المضمون، فالأغنية لابد أن تتوافر فيها مقومات الأغنية والفن العربي من لحن وكلمة وصوت جميل.

مَن من مطربي هذه الأيام الذين تتوافر بأعمالهم مقومات الأغنية والفن العربي؟

لا يمكن أن أذكر اسماً معيناً.

الكلمة الجميلة تؤثر بي لكوني عاصرت الزمن الجميل زمن أحمد رامي وزمن عبد الحليم حافظ وحتى الآن لم أر أحداً يضاهي وينافس هؤلاء الفطاحل.

ففي ذلك الزمن كنا نسمع لكل المطربين في الوقت ذاته.. نسمع لأم كلثوم وفيروز وكارم محمود وعبد الحليم حافظ ومحمد قنديل ولوردة وفايزة أحمد وليلى مراد وشادية بنفس الفترة وكل واحد له مكانة خاصة به بالقلب والعقل.

أما مطربو هذه الأيام فيشبه بعضهم بعضاً مثل الصين واليابان…

هل يطلب جيل الشباب أغنيات قديمة؟

كثيراً… فهناك طلب على أم كلثوم وفيروز وعبد الحليم وميادة وفريد الأطرش.

مشكلتنا في الإعلام الذي يمكن أن يرفعنا إلى درجات الحب والعشق والرومانسية عندما نسمع كلاماً جميلاً ومعبراً… وعندما نسمع كلاماً عادياً وفيه سفافة نصغر فيه، فأحياناً أسمع كلاماً أخجل منه، وأرى فيديو كليب أطفئ التلفاز حرصاً على مشاعري ومشاعر أولادي وزوجتي.

عدا الأرشيف الجميل الذي يحمل بطياته أجمل الأعمال، خلال الرحلة الطويلة مع الفنانة ميادة الحناوي ماذا استفدت؟

استفدت كثيراً من خلال علاقاتي مع العظماء الذين كنت أحلم بلقائهم سواء أكانوا موسيقيين أم كتاباً أم ملحنين.

فيكفي أنني عاصرت ذاك الزمن الجميل الذي كنت أحلم به فكنت مستمتعاً، فأنا لم أرَ أم كلثوم ولكن التقيت بأحمد رامي الذي كتب لها أغانيها، وعبد الوهاب والسنباطي اللذين لحنا لها، فكأنني رأيتها.

إضافة إلى أنني اكتسبت خبرة كبيرة، وأذني تعلمت على سماع الأغاني الصحيحة.

أنتم من عائلة حلبية محافظة مؤلفة من 4 أولاد، عدنان عثمان ميادة فاتن، كنت أخاً لمطربتين جميلتين في وقت كان الفن فيه تحت إطار العيب ومرفوضاً اجتماعياً!

أحب الفن ولست متحجراً أو متسلطاً أو أنانياً، فقد كنت حضارياً وكنت رفيقاً وصديقاً وأخاً لأخواتي فكانوا يستشيرونني بكل شيء، وكنت الأب الذي يحافظ عليهم، إضافة إلى أنني أحب فنهم، والفن ليس سهلاً ولكن الحمد لله تخطينا جميع العقبات.

قلبت المعادلة لأقول وراء كل امرأة عظيمة رجل.

لم تتعرضوا لمضايقات من الأهل والأقارب والأصدقاء؟

بالبداية نعم ولكن بعد ذلك تفهموا الموضوع وعرفوا أن غايتنا وهدفنا نبيل، فالفن للفن فقط، وليس الفن للجسد.

فكان لنا صفة مميزة لكوننا كنا نغني للعمالقة..



دارين صالح

«الوطن»

شام تايمز

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